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«Лутон Таун» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (04.05.2021)

вчера, 07:12

«Лутон Таун» сыграет против «Ротерхэма» в перенесённом матче 26-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.873.692.45
BetBoom 2.70 3.35 2.64

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ротерхэм» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.26. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.6, победа «Лутона» оценивается в 3.00.

Форма команд

«Лутон Таун» набрал 61 балл и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 17 поединков, 10 раз сыграл вничью и проиграл в 17 матчах. В активе команды 40 забитых и 49 пропущенных мячей. В последнее время «Лутон» стабильно набирает очки и мало пропускает.

«Ротерхэм» выиграл 11 матчей, 7 раз сыграл вничью и проиграл 26 поединков. В этом сезоне команда забила 43 гола и пропустила 59 мячей. «Ротерхэм» находится на 22-й строчке чемпионата с 40 баллами в активе. Последнее время «мельники» проигрывают практически в каждом матче.

Информация для ставок

  • «Лутон Таун» забил восемь голов в последних пяти матчах
  • У «Лутона» пять игр кряду без поражений
  • «Ротерхэм» не побеждает шесть матчей подряд, не проиграв лишь в последнем туре

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Лутона» и ТБ 2.5 по коэффициенту 4.3. Также можно сделать ставку «оба клуба забьют», по коэффициенту 1.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.45 1.99 1.90 1.53 2.64
1XBET 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50
BetBoom 2.68 1.44 1.86 1.88 1.49 2.52
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sv_1969
sv_1969
вчера в 08:01
Победа хозяев
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