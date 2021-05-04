«Лутон Таун» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (04.05.2021)

«Лутон Таун» сыграет против «Ротерхэма» в перенесённом матче 26-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.
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0 : 0
завершен
вчера, 21:15
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Ротерхэм» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.26. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.6, победа «Лутона» оценивается в 3.00.
Форма команд
«Лутон Таун» набрал 61 балл и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл 17 поединков, 10 раз сыграл вничью и проиграл в 17 матчах. В активе команды 40 забитых и 49 пропущенных мячей. В последнее время «Лутон» стабильно набирает очки и мало пропускает.
«Ротерхэм» выиграл 11 матчей, 7 раз сыграл вничью и проиграл 26 поединков. В этом сезоне команда забила 43 гола и пропустила 59 мячей. «Ротерхэм» находится на 22-й строчке чемпионата с 40 баллами в активе. Последнее время «мельники» проигрывают практически в каждом матче.
Информация для ставок
- «Лутон Таун» забил восемь голов в последних пяти матчах
- У «Лутона» пять игр кряду без поражений
- «Ротерхэм» не побеждает шесть матчей подряд, не проиграв лишь в последнем туре
Прогноз
Актуальная ставка на игру — победа «Лутона» и ТБ 2.5 по коэффициенту 4.3. Также можно сделать ставку «оба клуба забьют», по коэффициенту 1.62.