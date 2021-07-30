«Львов» — «Шахтёр». Прогноз на матч чемпионата Украины (30.07.2021)

В матче 2-го тура чемпионата Украины «Львов» сыграет дома с «Шахтёром». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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0 : 3
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Шахтёр» очевидным фаворитом этого поединка. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.25, ничейный результат оценивается в 7.00, а победа «Львова» представлена коэффициентом 13.5.
Поставить на тотал больше (2,5) голов можно с котировкой 1.55, коэффициент на низовой исход встречи (ТМ 2,5) составил 2.45. Ставку «обе команды забьют» можно сыграть по коэффициенту 2.3.
Форма команд
В первом туре чемпионата Украины львовская команда встречалась с «Мариуполем» и доминировала над соперником, показав футбол неплохого качества, но победить не удалось (1:1). В межсезонье «Львов» усилили несколько опытных футболистов, которые должны помочь команде выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.
Уже в первой матче «Шахтёра» видны изменения в игре «горняков», которые прививает им новый тренер Роберто Де Зерби. В матче с «Ингульцом» донецкий клуб ожидаемо доминировал, но одержал скромную победу со счетом 2:1. В феврале к команде присоединится очередной бразильский футболист.
Информация для ставок
- «Львов» в последних восьми матчах УПЛ не пропускал больше одного гола
- «Шахтёр» выиграл семь из последних девяти поединков
- Пять из шести последних матчей «Львова» завершились исходом «обе забьют»
- Последняя очная встреча команд завершилась победой «Львова» (3:2)
Прогноз
«Шахтер» отлично поработал в межсезонье и должен из тура в тур набирать максимальное количество очков. Добавляет коллективу мотивации поражение в минувшей очной встрече, футболисты намерены взять полноценный реванш. Сделать ставку на победу «Шахтёра» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.