«Львов» — «Шахтёр». Прогноз на матч чемпионата Украины (30.07.2021)

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вчера, 07:03

В матче 2-го тура чемпионата Украины «Львов» сыграет дома с «Шахтёром». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Шахтёр» очевидным фаворитом этого поединка. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.25, ничейный результат оценивается в 7.00, а победа «Львова» представлена коэффициентом 13.5.

Поставить на тотал больше (2,5) голов можно с котировкой 1.55, коэффициент на низовой исход встречи (ТМ 2,5) составил 2.45. Ставку «обе команды забьют» можно сыграть по коэффициенту 2.3.

Форма команд

В первом туре чемпионата Украины львовская команда встречалась с «Мариуполем» и доминировала над соперником, показав футбол неплохого качества, но победить не удалось (1:1). В межсезонье «Львов» усилили несколько опытных футболистов, которые должны помочь команде выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.

Уже в первой матче «Шахтёра» видны изменения в игре «горняков», которые прививает им новый тренер Роберто Де Зерби. В матче с «Ингульцом» донецкий клуб ожидаемо доминировал, но одержал скромную победу со счетом 2:1. В феврале к команде присоединится очередной бразильский футболист.

Информация для ставок

«Львов» в последних восьми матчах УПЛ не пропускал больше одного гола

не пропускал больше одного гола «Шахтёр» выиграл семь из последних девяти поединков

Пять из шести последних матчей «Львова» завершились исходом «обе забьют»

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Львова» (3:2)

Прогноз

«Шахтер» отлично поработал в межсезонье и должен из тура в тур набирать максимальное количество очков. Добавляет коллективу мотивации поражение в минувшей очной встрече, футболисты намерены взять полноценный реванш. Сделать ставку на победу «Шахтёра» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.