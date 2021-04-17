«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (18.04.2021)

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сегодня, 00:37

«Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Бернли» в рамках очередного тура АПЛ 18 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.10.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» идет на второй строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 63 балла. В нынешнем сезоне «красные дьяволы» выиграли 18 игр, девять раз сыграли вничью и проиграли в четырех матчах. В последних матчах «Юнайтед» очень хорош, продолжает штамповать победы. С каждой победой Сульшер оказывает давление на идущий на первой строчке «Сити», мешая «шумным соседям» раньше времени стать чемпионами.

«Бернли» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. У команды 33 балла в активе. В этом сезоне клуб выиграл восемь игр, девять раз сыграл вничью и проиграл в 14 поединках. В последних матчах «Бернли» играет не очень хорошо, регулярно теряя очки. Поединок против «Манчестер Юнайтед» может продолжить неудачную серию клуба.

Информация для ставок

«Бернли» выиграл всего один матч из последних пяти

«Манчестер Юнайтед» побеждает четыре игры кряду во всех турнирах

У «Юнайтед» восемь забитых голов в последних пяти матчах в АПЛ

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.04. Также можно поставить на победу «Юнайтед» и ТБ 2,5 — 2.14.

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