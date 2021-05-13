«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.05.2021)

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сегодня, 02:15

«Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Ливерпуля» в рамках перенесённого матча 34-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.33. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.85. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается в 3.00.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» в прошлом туре проиграл «Лестеру», что позволило «Сити» официально стать чемпионом АПЛ . На данный момент МЮ с 70 баллами занимает 2-ю строчку в турнирной таблице. Команда выиграла 20 поединков, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 5 матчах. В активе манкунианцев 68 забитых и 38 пропущенных мячей. Последнее время «красные дьяволы» показывают убедительную игру, но на команде сказался плотный график, из-за которого она стала с трудом добывать очки.

«Ливерпуль» провалил нынешний сезон. Команда набрала 57 баллов и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «красных» 16 побед, 9 ничьих и столько же поражений. В этом сезоне «Ливерпуль» забил 57 мячей и пропустил 39 голов. Последнее время «Ливерпуль» испытывает трудности с тем, чтобы брать максимум очков в играх с более слабыми соперниками.

Информация для ставок

«Ливерпуль» пропустил три гола в пяти последних матчах

«Юнайтед» проиграл в двух из последних пяти матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» не проигрывает пять матчей кряду во всех турнирах

Прогноз

В этом матче рекомендуем поставить на ничью или победу «Ливерпуля» по коэффициенту 1.4. Также стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.97.