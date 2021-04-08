ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Маритиму» — «Фаренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (10.04.2021)

вчера, 12:27

10 апреля в чемпионате Португалии состоится матч 26-го тура, в котором сыграют «Маритиму» и «Фаренсе».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.673.103.02
Мелбет 2.60 3.02 2.99
BetBoom 2.60 2.95 2.90

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой встречи букмекеры считают хозяев поля. Сыграть ставку на победу «Маритиму» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.57. Шансы «Фаренсе» одержать викторию оцениваются в 3.04, а ничья доступна за 3.07.

Согласно линии, которую выставил букмекер, матч получится низовым. Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно за 1.53, больше – 2.40.

Форма команд

Участники предстоящей игры находятся в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Португалии. «Маритиму», набравший 21 балл, занимает предпоследнее место рейтинга, а «Фаренсе» (22 очка), идет на 16-й позиции.

В пяти последних турах чемпионата «Маритиму» разжился четырьмя зачетными пунктами, обыграв «Насионал» (2:1), и сыграв вничью с «Портимоненсе» (0:0). Также в данной серии сегодняшние хозяева потерпели три поражения – «Бенфика» (0:1), «Фамаликан» (0:4) и «Морейренсе» (0:2).

У «Фаренсе» аналогичные результаты за такой же отрезок чемпионата. Гости занесли себе в актив победу над «Боавиштой» (1:0) в гостях и ничейное противостояние с «Фамаликау» (0:0). Три фиаско команда потерпела во встречах с «Брагой» (1:2), «Белененсешем» (0:1) и «Риу Аве» (0:2).

Информация для ставок

  • У «Маритиму» шесть поражений подряд на своем поле в чемпионате
  • В 8 из 10 последних выездных матчей «Фаренсе» сыграла ставка на ТМ(2,5)
  • «Маритиму» не забивал голы в 5 из 7 последних домашних игр

Прогноз

В этом матче встретятся прямые конкуренты по борьбе за выживание, поэтому цель набрать очки будут преследовать обе команды. Чтобы добиться положительного результата, «Маритиму» и «Фаренсе» придется отдельное внимание уделить защите. Предлагаем сыграть ставку ТМ(2,5) по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Витесс» — «Ден Хааг».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.88 1.55 2.57
Мелбет 1.57 2.56
BetBoom 1.94 1.80 1.52 2.40 1.24 3.70
Слабый «волшебный пинок» Клоппа. «Ливерпуль» заслуженно проиграл «Реалу»
07 апреляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 12:30
Прогноз - тотал меньше 3.5.
shlomo
shlomo
вчера в 12:29
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100