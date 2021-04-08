«Маритиму» — «Фаренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (10.04.2021)

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вчера, 12:27

10 апреля в чемпионате Португалии состоится матч 26-го тура, в котором сыграют «Маритиму» и «Фаренсе».

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой встречи букмекеры считают хозяев поля. Сыграть ставку на победу «Маритиму» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.57. Шансы «Фаренсе» одержать викторию оцениваются в 3.04, а ничья доступна за 3.07.

Согласно линии, которую выставил букмекер, матч получится низовым. Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно за 1.53, больше – 2.40.

Форма команд

Участники предстоящей игры находятся в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Португалии. «Маритиму», набравший 21 балл, занимает предпоследнее место рейтинга, а «Фаренсе» (22 очка), идет на 16-й позиции.

В пяти последних турах чемпионата «Маритиму» разжился четырьмя зачетными пунктами, обыграв «Насионал» (2:1), и сыграв вничью с «Портимоненсе» (0:0). Также в данной серии сегодняшние хозяева потерпели три поражения – «Бенфика» (0:1), «Фамаликан» (0:4) и «Морейренсе» (0:2).

У «Фаренсе» аналогичные результаты за такой же отрезок чемпионата. Гости занесли себе в актив победу над «Боавиштой» (1:0) в гостях и ничейное противостояние с «Фамаликау» (0:0). Три фиаско команда потерпела во встречах с «Брагой» (1:2), «Белененсешем» (0:1) и «Риу Аве» (0:2).

Информация для ставок

У «Маритиму» шесть поражений подряд на своем поле в чемпионате

В 8 из 10 последних выездных матчей «Фаренсе» сыграла ставка на ТМ(2,5)

«Маритиму» не забивал голы в 5 из 7 последних домашних игр

Прогноз

В этом матче встретятся прямые конкуренты по борьбе за выживание, поэтому цель набрать очки будут преследовать обе команды. Чтобы добиться положительного результата, «Маритиму» и «Фаренсе» придется отдельное внимание уделить защите. Предлагаем сыграть ставку ТМ(2,5) по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Бетсити.

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