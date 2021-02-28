«Марсель» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (28.02.2021)

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сегодня, 12:07

В заключительном матче 27-го тура чемпионата Франции «Марсель» на домашней арене примет «Лион». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 28 февраля.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом в этом матче аналитики БК считают гостей. Ставки на победу «Лиона» букмекерская контора Мелбет принимает с коэффициентом 1.65. Шансы «Марселя» одержать победу оцениваются в 5.40, а ничья котируется в 4.44.

С небольшим преимуществом в линии букмекера идут ставки на «верховой» исход. Вариант с тоталом больше (2,5) можно сыграть за 1.70, меньше – 2.33.

Форма команд

«Марсель» сообщил о назначении на пост главного тренера Хорхе Сампаоли. Опытному специалисту предстоит вывести «провансальцев» из кризиса, в котором они оказались до отставки Андре-Виллаш Боаша.

В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» поднялся на седьмое место, взяв пять очков в трех прошлых турах. Кроме ничейных матчей с «Нантом» (1:1) и «Бордо» (0:0), команда отметилась домашней победой над «Ниццей» (3:2).

Благодаря победе в прошлом туре и проигрышу ПСЖ , «Лион» поднялся на второе место. Команда Руди Гарсии в результативном матче обыграла в гостях «Брест» (3:2), оформив шестнадцатую викторию в Лиге 1. Так «Лион» реабилитировался за неожиданное поражение дома от «Монпелье». Лидеру Лиги 1 «Лиллю» «ткачи» уступают три зачетных пункта.

Дебютная встреча команд в этом сезоне припала на шестой тур. Обменявшись голами на поле «Лиона», соперники разошлись миром – ничья 1:1.

Информация для ставок

· «Марсель» проиграл три из пяти прошлых матчей Лиги 1 на своем поле

· У «Лиона» три победы подряд на выезде в чемпионате

· «Марсель» проиграл два из трех предыдущих поединков «Лиону» на своем поле

Прогноз

Несмотря на последние успехи, игра «Марселя» вызывает определенные вопросы. Не в пользу хозяев также свидетельствуют травмы основных нападающих. В этом плане преимущество на стороне «Лиона», который сыграет в оптимальном составе. Предлагаем взять ставку на победу гостей с коэффициентом 1.65 в БК Мелбет.