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«Марсель» — «Страсбур»: прогноз на матч Лиги 1 (30.04.21)

вчера, 10:35

В 35-м туре чемпионата Франции очную встречу проведут «Марсель» и «Страсбур». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 30 апреля.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.804.05
Лига Ставок 1.94 3.65 3.95
Фонбет 1.92 3.60 4.00
BetBoom 1.94 3.69 4.04

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Марселя» в предстоящем матче букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.94. Шансы «Страсбура» взять три очка оцениваются в 3.80, а ничейный исход идет за 3.65.

Согласно предложенной линии, эта игра не будет сильно результативной. Исход ТМ(2,5) доступен по котировке 1.86, ТБ(2,5) – 1.94.

Форма команд

После прихода Хорхе Сампаоли «Марсель» вновь обрел стабильность и уверенность в собственных силах. В активе южан четыре тура без поражений (три победы и одна ничья), что принесло им 10 очков в копилку.

Последней жертвой «Марселя» стал «Реймс» (3:1) в прошлом туре. Перед этим «провансальцы» справились с «Дижоном» (2:0) и «Лорьяном» (3:2), а также разделили очки с «Монпелье» (3:3).

«Страсбур» сейчас напротив – заметно сбавил обороты. В пяти последних играх чемпионата команда взяла четыре очка, обыграв «Бордо» (3:2) и сыграв вничью с «Нимом» (1:1). В данный период гости грядущего поединка проиграли «Лансу» (1:2), ПСЖ (1:4) и «Нанту» (1:2).

Эти неудачи откинули «Страсбур» на 15-ю позицию в рейтинге, а преимущество над зоной вылета сократилось до шести баллов.

Информация для ставок

• «Марсель» выиграл три прошлых очных встречи против «Страсбура» — две в чемпионате и одну в Кубке
• У «Марселя» четыре домашних победы подряд в рамках поединков чемпионата Франции, а «Страсбур» проиграл четыре из шести предыдущих встреч в Лиге 1
• В 4 из 6 предыдущих очных встреч команд фиксировался обмен голами.

Прогноз

«Марсель» сейчас находится в отличной форме, что подтверждают последние результаты южан. Потенциально команда Хорхе Сампаоли еще может финишировать в топ-5, что должно ее мотивировать на победы в оставшихся турах. Учитывая, что «Страсбур» сейчас далек от оптимальных кондиций, предлагаем поставить на победу «Марселя» по коэффициенту 1.94 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.51 1.92 1.99 1.45 2.93
Лига Ставок 2.70 1.47 1.88 1.93 1.49 2.65
1XBET 2.59 1.50 1.91 2.03 1.45 2.75
BetBoom 2.66 1.51 1.85 2.00 1.48 2.77
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:01
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Страсбур»
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