«Марсель» — «Страсбур»: прогноз на матч Лиги 1 (30.04.21)

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вчера, 10:35

В 35-м туре чемпионата Франции очную встречу проведут «Марсель» и «Страсбур». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 30 апреля.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Марселя» в предстоящем матче букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.94. Шансы «Страсбура» взять три очка оцениваются в 3.80, а ничейный исход идет за 3.65.

Согласно предложенной линии, эта игра не будет сильно результативной. Исход ТМ(2,5) доступен по котировке 1.86, ТБ (2,5) – 1.94.

Форма команд

После прихода Хорхе Сампаоли «Марсель» вновь обрел стабильность и уверенность в собственных силах. В активе южан четыре тура без поражений (три победы и одна ничья), что принесло им 10 очков в копилку.

Последней жертвой «Марселя» стал «Реймс» (3:1) в прошлом туре. Перед этим «провансальцы» справились с «Дижоном» (2:0) и «Лорьяном» (3:2), а также разделили очки с «Монпелье» (3:3).

«Страсбур» сейчас напротив – заметно сбавил обороты. В пяти последних играх чемпионата команда взяла четыре очка, обыграв «Бордо» (3:2) и сыграв вничью с «Нимом» (1:1). В данный период гости грядущего поединка проиграли «Лансу» (1:2), ПСЖ (1:4) и «Нанту» (1:2).

Эти неудачи откинули «Страсбур» на 15-ю позицию в рейтинге, а преимущество над зоной вылета сократилось до шести баллов.

Информация для ставок

• «Марсель» выиграл три прошлых очных встречи против «Страсбура» — две в чемпионате и одну в Кубке

• У «Марселя» четыре домашних победы подряд в рамках поединков чемпионата Франции, а «Страсбур» проиграл четыре из шести предыдущих встреч в Лиге 1

• В 4 из 6 предыдущих очных встреч команд фиксировался обмен голами.

Прогноз

«Марсель» сейчас находится в отличной форме, что подтверждают последние результаты южан. Потенциально команда Хорхе Сампаоли еще может финишировать в топ-5, что должно ее мотивировать на победы в оставшихся турах. Учитывая, что «Страсбур» сейчас далек от оптимальных кондиций, предлагаем поставить на победу «Марселя» по коэффициенту 1.94 в БК Фонбет.