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«Марсель» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

28 ноября 2021, 11:55

«Марсель» и «Труа» очным противостоянием закроют 15-й тур чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на этот матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Марсель
Труа
1 : 0
завершен
28 ноября 2021, 22:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.594.336.09
Фонбет 1.48 4.50 6.50
BetBoom 1.44 4.61 7.26

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры прогнозируют домашнюю победу «Марселя». Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.61. Предположить, что игра закончится вничью, можно по котировке 4.42, а победа «Труа» оценивается в 5.95.

Форма команд

«Марсель» взял шесть побед и пять ничьих, потерпев только два поражения. На данный момент южане идут пятыми в общем зачете, а в прошлом туре они не доиграли гостевой матч против «Лиона», в котором фанаты закидали Димитри Пайе бутылками.

«Труа» не побеждал в трех последних турах французской лиги. После домашней ничьи против «Ренна» (2:2) команда уступила «Лансу» (0:4) и «Сент-Этьену» (0:1).

Информация для ставок

• «Марсель» побеждал «Труа» в 6 прошлых домашних матчах
• Команды сыграли на ТБ (2,5) 6 прошлых матчах на поле «Марселя»
• «Марсель» не проигрывал в 14 из 15 предыдущих домашних матчей чемпионата

Прогноз

У «Марселя» нет кадровых потерь на эту встречу, поэтому хозяева должны забирать игру. Рекомендуем ставку на победу «Марселя» по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.34 2.15 1.78 1.67 2.33
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Все комментарии
2v255dkavatx
2v255dkavatx
28 ноября в 19:36
Футбольный клуб Марсель одержит победу
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j2hgt89qzd5f
28 ноября в 18:35
Футбольный клуб Марсель выиграет матч.
shlomo
shlomo
28 ноября в 17:12
Хозяева не проиграют
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