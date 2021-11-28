«Марсель» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

1638089720

28 ноября 2021, 11:55

«Марсель» и «Труа» очным противостоянием закроют 15-й тур чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры прогнозируют домашнюю победу «Марселя». Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.61. Предположить, что игра закончится вничью, можно по котировке 4.42, а победа «Труа» оценивается в 5.95.

Форма команд

«Марсель» взял шесть побед и пять ничьих, потерпев только два поражения. На данный момент южане идут пятыми в общем зачете, а в прошлом туре они не доиграли гостевой матч против «Лиона», в котором фанаты закидали Димитри Пайе бутылками.

«Труа» не побеждал в трех последних турах французской лиги. После домашней ничьи против «Ренна» (2:2) команда уступила «Лансу» (0:4) и «Сент-Этьену» (0:1).

Информация для ставок

• «Марсель» побеждал «Труа» в 6 прошлых домашних матчах

• Команды сыграли на ТБ (2,5) 6 прошлых матчах на поле «Марселя»

• «Марсель» не проигрывал в 14 из 15 предыдущих домашних матчей чемпионата

Прогноз

У «Марселя» нет кадровых потерь на эту встречу, поэтому хозяева должны забирать игру. Рекомендуем ставку на победу «Марселя» по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Фонбет.