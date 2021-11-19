«Майнц» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (21.11.2021)

В 12-м туре чемпионата Германии «Кельн» приедет в гости к «Майнцу», который набрал хорошую форму. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу.
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1 : 1
завершен
21 ноября 2021, 19:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитами в этом матче букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. В случае победы «Кёльна» зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5
Также в линии букмекеры предлагают 2.11 на ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Кёльн» не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате, что существенно откинуло команду вниз по турнирной таблице. Сейчас клуб идет на 11-м месте с 14 очками. Если не изменить ситуацию с игрой команды, то результаты могут стать еще хуже. В последних двух поединках чемпионата Германии «Кёльн» разошелся миром с «Унионом» (2:2), а ранее уступил на выезде «Боруссии» Д (0:2).
«Майнц» неплохо стартовал в новом сезоне, однако бороться за самые высокие места команда еще не готова. Коллектив занимает седьмое место в Бундеслиге, имея в активе 17 очков. В прошлой игре «Майнц» сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1), а немного ранее оказался сильнее «Арминии» (2:1).
Информация для ставок
- Семь последних матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют»
- Пять из семи последних матчей «Кёльна» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Майнца» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Майнц» в последних матчах хорошо выступает на своем поле и имеет хорошие шансы на победу. Предлагаем поверить в «Майнц» и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.