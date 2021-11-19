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«Майнц» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (21.11.2021)

19 ноября 2021, 00:39

В 12-м туре чемпионата Германии «Кельн» приедет в гости к «Майнцу», который набрал хорошую форму. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Майнц
Кёльн
1 : 1
завершен
21 ноября 2021, 19:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.653.51
Фонбет 2.20 3.35 3.35
Мелбет 2.01 3.57 3.95
BetBoom 2.11 3.57 3.47

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. В случае победы «Кёльна» зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5

Также в линии букмекеры предлагают 2.11 на ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Кёльн» не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате, что существенно откинуло команду вниз по турнирной таблице. Сейчас клуб идет на 11-м месте с 14 очками. Если не изменить ситуацию с игрой команды, то результаты могут стать еще хуже. В последних двух поединках чемпионата Германии «Кёльн» разошелся миром с «Унионом» (2:2), а ранее уступил на выезде «Боруссии» Д (0:2).

«Майнц» неплохо стартовал в новом сезоне, однако бороться за самые высокие места команда еще не готова. Коллектив занимает седьмое место в Бундеслиге, имея в активе 17 очков. В прошлой игре «Майнц» сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1), а немного ранее оказался сильнее «Арминии» (2:1).

Информация для ставок

  • Семь последних матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют»
  • Пять из семи последних матчей «Кёльна» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Майнца» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Майнц» в последних матчах хорошо выступает на своем поле и имеет хорошие шансы на победу. Предлагаем поверить в «Майнц» и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.27 1.35 2.10 1.81 1.65 2.36
Мелбет 2.15 1.78
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Gahi
Gahi
19 ноября в 03:53
Победа команды Майнц в этом матче. Удачи
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