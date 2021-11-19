«Майнц» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (21.11.2021)

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19 ноября 2021, 00:39

В 12-м туре чемпионата Германии «Кельн» приедет в гости к «Майнцу», который набрал хорошую форму. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. В случае победы «Кёльна» зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5

Также в линии букмекеры предлагают 2.11 на ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Кёльн» не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате, что существенно откинуло команду вниз по турнирной таблице. Сейчас клуб идет на 11-м месте с 14 очками. Если не изменить ситуацию с игрой команды, то результаты могут стать еще хуже. В последних двух поединках чемпионата Германии «Кёльн» разошелся миром с «Унионом» (2:2), а ранее уступил на выезде «Боруссии» Д (0:2).

«Майнц» неплохо стартовал в новом сезоне, однако бороться за самые высокие места команда еще не готова. Коллектив занимает седьмое место в Бундеслиге, имея в активе 17 очков. В прошлой игре «Майнц» сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1), а немного ранее оказался сильнее «Арминии» (2:1).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

Пять из семи последних матчей «Кёльна» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Майнца» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Майнц» в последних матчах хорошо выступает на своем поле и имеет хорошие шансы на победу. Предлагаем поверить в «Майнц» и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.