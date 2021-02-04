«Майнц» — «Унион Берлин». Прогноз на матч Бундеслиги (06.02.2021)

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вчера, 19:41

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 20-й тур чемпионата Германии. «Майнц» ждет в гости «Унион Берлин». Встреча состоится 6 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Унион Берлин». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.31. Победа «Майнца» оценивается в 3.20, а ничейный исход может принести игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры ставку на тотал больше 2,5 мячей за 1.96. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.90. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.74.

Форма команд

«Майнц» уже долгое время не покидает зону вылета и находится на предпоследнем месте. Тренерский штаб предпринимает попытки подняться выше по турнирной таблице, но пока результатов нет. Последними играми «Майнца» стала победа над «РБ Лейпциг», после чего команда уступила «Штутгарту».

«Унион Берлин» занимает текущее восьмое место в Бундеслиге и чувствует себя уверенно, несмотря на последние результаты, где не удавалось достичь побед. Команда играет всего несколько сезонов в Бундеслиге, но за это время превратилась в крепкого середняка чемпионата. В прошлом туре «Унион Берлин» сыграл вничью с «Боруссией М» (1:1), а ранее проиграл «Аугсбургу» (1:2) и «РБ Лейпциг» (0:1).

Информация для ставок

«Унион Берлин» не может победить уже три матча подряд

«Майнц» смог победить лишь в одном из десяти последних матчей чемпионата

«Унион Берлин» не проигрывает «Майнцу» четыре матча подряд

Три из пяти последних встреч «Унион Берлин» заканчивались исходом ТМ 2,5

Прогноз

«Майнц» предпринимает попытки выбраться из зоны вылета. Предполагаем, что в этом матче хозяева будут близки к заветным очкам.

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Майнца» с форой 0 за 2.28.

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