«Мехелен» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.08.2021)

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вчера, 22:40

«Мехелен» ждет в гости «Юнион Сент-Жиллуаз». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Юнион Сент-Жиллуаз». Команда играет на выезде, а поставить на победу можно по коэффициенту 2.07. Победа «Мехелена» оценивается по 3.45, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 2.14. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.71. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» неожиданно для многих хорошо стартовал в новом сезоне, набрав девять очков в четырех матчах. Коллектив играет в свой футбол, а игроки выполняют все указания тренера. В очередном матче у команды есть хороший шанс набрать три очка и остаться на самых высоких местах в турнирной таблице.

«Мехелен» после удачного первого матча в чемпионате не смог набрать ни одного очка, сейчас он занимает только 15-е место. У коллектива существуют проблемы с защитной линией, чему есть подтверждение в качестве восьми пропущенных голов за четыре игры.

Информация для ставок

• «Мехелен» проиграл четыре из пяти последних матчей (включая товарищеский поединок)

• «Юнион Сент-Жиллуаз» потерпел только одно поражение в десяти последних матчах во всех турнирах

• Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

• Пять последних домашних матчей «Мехелена» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Мелбет.