«Мельбурн Сити» — «Сентрал Кост Маринерс». Прогноз на матч чемпионата Австралии (22.03.2021)

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21 марта 2021, 22:38

22 марта в австралийской Лиге А пройдет матч очередного тура, в котором сыграют «Мельбурн Сити» и «Сентрал Кост Маринерс». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Статус фаворита в этой встрече на себе примеряют хозяева поля. Поставить на победу «Мельбурн Сити» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.78, ничья идёт по коэффициенту 4.04, а победа «Сентрал Кост Маринерс» котируется в 4.20.

Также букмекеры считают, что эта игра будет результативной. Заключить пари на тотал больше (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.68, меньше – 2.20.

Форма команд

«Мельбурн Сити» провел десять матчей в новом сезоне чемпионата Австралии. Старт кампании получился для команды неудачным, но постепенно она набрала обороты. Коллектив занес себе в актив четыре победы кряду.

В турнирной таблице Лиги А «Мельбурн Сити» на данный момент базируется на пятом месте, набрав 18 очков. Последнее поражение в чемпионате (всего четыре) команда потерпела седьмого февраля, уступив в гостях «Ньюкасл Джетс» (0:1).

«Сентрал Кост Маринерс» — это неожиданный лидер австралийской лиги. Проведя 12 поединков в новом сезоне, команда одержала восемь побед и один раз сыграла вничью, что суммарно принесло ей 25 баллов и текущее первое место. Еще в трех поединках коллектив терпел неудачи.

В прошлом туре Лиги А «Сентрал Кост Маринерс» разделил очки с «Перт Глори» на выезде, а до этого оформил победы во встречах с тем же «Перт Глори» (2:1) и «Макартуром» (2:0).

Информация для ставок

· «Мельбурн Сити» выиграл семь прошлых домашних матчей у соперника

· В активе «Мельбурн Сити» семь побед в 10 последних поединках на своем поле

· «Сентрал Кост Маринерс» проиграл 10 из 15 предыдущих гостевых матчей

Прогноз

«Мельбурн Сити» буксовал на старте сезона, но сейчас команда набрала отличную форму. В домашних играх хозяева стабильно обыгрывают «Сентрал Кост Маринерс», который в гостях показывает не самые лучшие результаты. Предлагаем сыграть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.