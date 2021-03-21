«Мельбурн Сити» — «Сентрал Кост Маринерс». Прогноз на матч чемпионата Австралии (22.03.2021)

22 марта в австралийской Лиге А пройдет матч очередного тура, в котором сыграют «Мельбурн Сити» и «Сентрал Кост Маринерс». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
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2 : 0
завершен
вчера, 11:05
Ставки букмекеров
Статус фаворита в этой встрече на себе примеряют хозяева поля. Поставить на победу «Мельбурн Сити» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.78, ничья идёт по коэффициенту 4.04, а победа «Сентрал Кост Маринерс» котируется в 4.20.
Также букмекеры считают, что эта игра будет результативной. Заключить пари на тотал больше (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.68, меньше – 2.20.
Форма команд
«Мельбурн Сити» провел десять матчей в новом сезоне чемпионата Австралии. Старт кампании получился для команды неудачным, но постепенно она набрала обороты. Коллектив занес себе в актив четыре победы кряду.
В турнирной таблице Лиги А «Мельбурн Сити» на данный момент базируется на пятом месте, набрав 18 очков. Последнее поражение в чемпионате (всего четыре) команда потерпела седьмого февраля, уступив в гостях «Ньюкасл Джетс» (0:1).
«Сентрал Кост Маринерс» — это неожиданный лидер австралийской лиги. Проведя 12 поединков в новом сезоне, команда одержала восемь побед и один раз сыграла вничью, что суммарно принесло ей 25 баллов и текущее первое место. Еще в трех поединках коллектив терпел неудачи.
В прошлом туре Лиги А «Сентрал Кост Маринерс» разделил очки с «Перт Глори» на выезде, а до этого оформил победы во встречах с тем же «Перт Глори» (2:1) и «Макартуром» (2:0).
Информация для ставок
· «Мельбурн Сити» выиграл семь прошлых домашних матчей у соперника
· В активе «Мельбурн Сити» семь побед в 10 последних поединках на своем поле
· «Сентрал Кост Маринерс» проиграл 10 из 15 предыдущих гостевых матчей
Прогноз
«Мельбурн Сити» буксовал на старте сезона, но сейчас команда набрала отличную форму. В домашних играх хозяева стабильно обыгрывают «Сентрал Кост Маринерс», который в гостях показывает не самые лучшие результаты. Предлагаем сыграть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.