«Метц» — «Бордо». Прогноз на матч чемпионата Франции (06.01.2021)

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06 января 2021, 07:06

«Метц» встретится с «Бордо» в 18-м туре Лиги 1. У кого больше шансов, чтобы отпраздновать победу?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет выставлены следующие котировки на эту игру. Победу «Метца» можно заиграть за 2,72, ничья доступна за 3,05, а победу гостей можно сыграть за 2,91.

Что касается тотала в этой игре, то он установлен на отметке 2,5 гола. Больше можно взять за 2,46, меньше — 1,61.

Форма команд

«Метц» в прошлом туре со счетом 0:1 уступил «Ренну». На этом прервалась серия из трех матчей без поражений. Сейчас команда располагается на десятом месте в турнирной таблице. Надежная игра в обороне — это ключ к успеху – 17 пропущенных мячей в 17 турах. Возможно, именно за счет надежных действий при защите собственных ворот команде удастся побороться за зону еврокубков, но пока этот исход выглядит маловероятным.

«Бордо» не впечатляет своими результатами. В активе команды всего лишь одна победа в четырех последних поединках. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Реймса» (1:3). Эти неудачи определили клуб на 13-ю позицию в чемпионате. С такой игрой претендовать на что-то серьезное по итогам этого сезона «Бордо» вряд ли получится.

Информация для ставок

«Метц» выиграл 5 из 10 последних домашних матчей

«Бордо» выиграл 4 из 10 последних гостевых поединков

«Метц» уступил в 3 из 10 последних домашних матчей

В трех последних очных встречах команд на поле «Метца» «Бордо» одерживал победу

Прогноз

Мы считаем, что «Бордо» является фаворитом предстоящего поединка. Ориентироваться здесь нужно исключительно на статистические показатели. Но, мы считаем, что риски нужно снизить ставкой на победу гостей с учетом нулевой форы с коэффициентом 2,03 в букмекерской конторе Фонбет.