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«Метц» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (09.04.2021)

вчера, 12:59

В стартовом матче 32-го тура чемпионата Франции сыграют «Метц» и «Лилль». Представляем прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на поединок 9 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.293.661.69
Фонбет 5.70 3.60 1.68
BetBoom 6.21 3.68 1.67

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этой игре на стороне гостей. Разместить ставки на победу «Лилля» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.85. Шансы «Метца» добыть домашнюю викторию оцениваются в 5.10, а ничья идет с котировкой 3.56.

Также букмекер склоняется к тому, что матч получится низовым. Сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.63, больше – 2.49.

Форма команд

6 апреля «Метц» завершил выступления в Кубке Франции, проиграв в гостях «Монако» по пенальти (0:1). До этого команда уступила крупно «монегаскам» в чемпионате Франции (0:4), где «мессинцы» не побеждали в трех турах кряду.

В турнирной таблице Лиги 1 «Метц» комфортно себя ощущает на девятом месте, набрав 42 очка. Команде не грозит борьба за выживание, но и на зону еврокубков она уже не претендует.

«Лилль» вновь базируется на вершине турнирной таблицы чемпионата. «Доги» в прошлом туре отправились в Париж, где обыграли ПСЖ с минимальным счетом (1:0). Подопечные Кристофа Гальтье получили преимущество в три очка над прямым конкурентом в борьбе за титул.

До удачного выезда в столицу «Лилль» провел неудачные матчи против «Нима» (1:2) и «Монако» (0:0).

Информация для ставок

  • «Лилль» побеждал в 8 из 9 предыдущих гостевых матчей Лиги 1
  • В 6 из 7 последних выездных встреч чемпионата «Лилль» не пропускал голы
  • В 19 из 21 предыдущих очных встреч соперников «Метц» не побеждал

Прогноз

«Лилль» добился положительного результата во встрече с ПСЖ и теперь попробует развить этот успех. В отличие от «Метца», «доги» неделю готовились к предстоящей игре. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Маритиму» — «Фаренсе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.86 1.58 2.53
BetBoom 1.99 1.87 1.57 2.48 1.28 3.89
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shlomo
shlomo
вчера в 13:33
Лиль выиграет
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