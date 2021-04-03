«Милан» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

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вчера, 13:07

В 29-м туре чемпионата Италии «Сампдория» приедет в гости к одному из лидеров этого сезона «Милану».

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Милана» можно взять по коэффициенту 1.53. Поверить в успех «Сампдории» любой игрок может по коэффициенту 6.0. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно по 4.6

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.28. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Сампдория» занимает десятое место в чемпионате, в прошлом туре она смогла прервать свою серию без побед, которая длилась несколько туров. Команда не имеет четких задач на конец сезона, поэтому просто доигрывает чемпионат. В последнем туре «Сампдория» обыграла «Торино» (1:0), а неделей ранее уступила на выезде «Болонье» (1:3)

«Милан» начал играть стабильнее после неудачного отрезка, где команда отдала лидерство «Интеру». Однако догнать своих соседей по городу будет очень непросто, особенно учитывая, что отрыв между командами 6 очков. В последнем туре «Милан» выиграл на выезде у «Фиорентины» (3:2), а до этого проиграл важный матч с «Наполи» (0:1).

Информация для ставок

• Шесть из восьми последних матчей «Милана» во всех турнирах закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Сампдория» выиграла всего три матча из десяти последних в чемпионате

• Четыре из последних пяти выездных матчей «Сампдории» закончились исходом ТМ 2.5

• «Милан» выиграл две последние игры против «Сампдории»

Прогноз

Предполагаем, что «Милан» сможет одержать победу в этом матче. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.53.