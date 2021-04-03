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«Милан» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

вчера, 13:07

В 29-м туре чемпионата Италии «Сампдория» приедет в гости к одному из лидеров этого сезона «Милану».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.557.05
Лига Ставок 1.50 4.70 6.20
Фонбет Live! 5.20 1.22 25.00
Мелбет 1.51 4.42 7.13
Pin-Up.ru 1.51 4.60 6.85

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Милана» можно взять по коэффициенту 1.53. Поверить в успех «Сампдории» любой игрок может по коэффициенту 6.0. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно по 4.6

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.28. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Сампдория» занимает десятое место в чемпионате, в прошлом туре она смогла прервать свою серию без побед, которая длилась несколько туров. Команда не имеет четких задач на конец сезона, поэтому просто доигрывает чемпионат. В последнем туре «Сампдория» обыграла «Торино» (1:0), а неделей ранее уступила на выезде «Болонье» (1:3)

«Милан» начал играть стабильнее после неудачного отрезка, где команда отдала лидерство «Интеру». Однако догнать своих соседей по городу будет очень непросто, особенно учитывая, что отрыв между командами 6 очков. В последнем туре «Милан» выиграл на выезде у «Фиорентины» (3:2), а до этого проиграл важный матч с «Наполи» (0:1).

Информация для ставок

• Шесть из восьми последних матчей «Милана» во всех турнирах закончились тоталом меньше 2.5 мячей
• «Сампдория» выиграла всего три матча из десяти последних в чемпионате
• Четыре из последних пяти выездных матчей «Сампдории» закончились исходом ТМ 2.5
• «Милан» выиграл две последние игры против «Сампдории»

Прогноз

Предполагаем, что «Милан» сможет одержать победу в этом матче. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.53.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.62 1.89 2.02
Лига Ставок 2.43 1.57 1.92 1.89
Мелбет 2.58 1.53
Pin-Up.ru 4.20 1.24 2.47 1.57 1.94 1.90
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sv_1969
sv_1969
вчера в 13:09
Милан должен победить
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