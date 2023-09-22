«Милан» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (23.09.2023)

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вчера, 13:00

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.4. В то время на победу гостей коэффициент составляет 9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.9.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.75. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Милан» до последнего тура чемпионата Италии шел без потерь, но мощный удар пот «Интера» в дерби (1:5) повлиял игру команде уже в Лиге Чемпионов. Коллектив имел хорошие моменты, но так и не сумел пробить «Ньюкасл Юнайтед» (0:0). Теперь «россонери» просто необходимо побеждать в предстоящем домашнем поединке и как минимум сохранить текущее третье место в турнирной таблице Серии А.

«Верона» набрала семь очков в четырех турах чемпионата Италии и занимает девятое место, что не так плохо для команды. Клуб очень не хочет плестись в зоне вылета Серии А и для этого необходимо с самых стартовых туров добиваться результата. В выездной игре с «Миланом» даже ничья станет хорошим достижением для гостей. В прошлой встрече «Верона» поделила очки с «Болоньей» (0:0), а ранее уступила на выезде «Сассуоло» (1:3).

Информация для ставок

«Милан» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Верона» выиграла шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

«Милан» выиграл у «Вероны» пять последних матчей

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» играет на своем поле и обязан обыгрывать нынешнего соперника, чтобы не потерять уверенность в своих силах после неудачных матчей. Рекомендуем и взять победу хозяев по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.