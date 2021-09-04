«Мирандес» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (05.09.2021)

5 сентября состоится поединок «Мирандес» — «Лас-Пальмас». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.
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сегодня, 19:15
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Мирандес». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.85 и на победу «Лас-Пальмаса» за 3.15.
Форма команд
«Мирандес» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — четыре балла. Первый тур закончился для «Мирандеса» ничейным исходом в матче против «Малаги» — 0:0, далее была победа над «Аморебьетой» 2:0, после этого поражение от «Спортинга» 1:2.
«Лас-Пальмас» был неплох в прошлом сезоне, сейчас команда также радует своими результатами. Клуб набрал пять баллов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Первый матч завершился со счетом 1:1 против «Вальядолида», во втором туре клуб не смог обыграть «Жирону», игра закончилась со счетом 0:0. В третьем туре у команды была победа над «Уэской» 2:1.
Информация для ставок
- «Лас-Пальмас» не проигрывает восемь игр кряду
- «Мирандес» выиграл в одном матче из последних пяти
- «Лас-Пальмас» забил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Лас-Пальмас» находится в отличной форме. За последние десять игр во всех турнирах клуб проиграл только один раз. Также команда много забивает и мало пропускает. В этой игре стоит сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Лас-Пальмас» не проиграет — коэффициент 2.70.