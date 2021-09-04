«Мирандес» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (05.09.2021)

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вчера, 13:29

5 сентября состоится поединок «Мирандес» — «Лас-Пальмас». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Мирандес». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.85 и на победу «Лас-Пальмаса» за 3.15.

Форма команд

«Мирандес» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — четыре балла. Первый тур закончился для «Мирандеса» ничейным исходом в матче против «Малаги» — 0:0, далее была победа над «Аморебьетой» 2:0, после этого поражение от «Спортинга» 1:2.

«Лас-Пальмас» был неплох в прошлом сезоне, сейчас команда также радует своими результатами. Клуб набрал пять баллов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Первый матч завершился со счетом 1:1 против «Вальядолида», во втором туре клуб не смог обыграть «Жирону», игра закончилась со счетом 0:0. В третьем туре у команды была победа над «Уэской» 2:1.

Информация для ставок

«Лас-Пальмас» не проигрывает восемь игр кряду

«Мирандес» выиграл в одном матче из последних пяти

«Лас-Пальмас» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Лас-Пальмас» находится в отличной форме. За последние десять игр во всех турнирах клуб проиграл только один раз. Также команда много забивает и мало пропускает. В этой игре стоит сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Лас-Пальмас» не проиграет — коэффициент 2.70.