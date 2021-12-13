«Мирандес» — «Реал Сосьедад Б». Прогноз на матч Сегунды (13.12.2021)

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сегодня, 12:42

13 декабря 2021 года «Мирандес» примет на своем поле «Реал Сосьедад Б». Игра состоится в рамках 20-го тура Испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Мирандес». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.13. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа «Реал Сосьедад Б» в 3.80.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Мирандеса» 18-я строчка в турнирной таблице. В активе команды — 20 баллов. У коллектива пять побед, пять ничьих и девять поражений. «Мирандес» забил 26 голов и пропустил 31 мяч. В последних поединках «Мирандес» уступил «Понферрадине», а также сыграл вничью с «Реалом Овьедо» и поделил очки с «Фуэнлабрадой». Клуб выглядит не лучшим образом.

«Реал Сосьедад Б» расположился на предпоследней 21-й строчке в турнирной таблице. В активе этого коллектива — 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и десять поражений. Всего «Сосьедад» забил 16 голов и пропустил 23 мяча. В последних встречах этот клуб, как и его оппонент в грядущем поединке, выглядит не лучшим образом — «Сосьедад Б» проиграл «Бургосу», уступил «Тенерифе» и не смог выиграть у «Жироны».

Информация для ставок

«Реал Сосьедад Б» проиграл три матча кряду

«Мирандес» выиграл один матч из последних пяти

У «Сосьедада Б» один забитый мяч за последние три матча

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Сосьедада Б» по коэффициенту 1.70. В последних встречах этот клуб выглядит не лучшим образом, но в таких поединках он наверняка будет цепляться за каждую возможность завоевать три балла. «Сосьедад Б» точно сможет взять хотя бы один балл.