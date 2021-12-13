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«Мирандес» — «Реал Сосьедад Б». Прогноз на матч Сегунды (13.12.2021)

сегодня, 12:42

13 декабря 2021 года «Мирандес» примет на своем поле «Реал Сосьедад Б». Игра состоится в рамках 20-го тура Испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.323.78
Мелбет 2.16 3.40 3.42
1XBET 2.16 3.40 3.42

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Мирандес». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.13. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа «Реал Сосьедад Б» в 3.80.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Мирандеса» 18-я строчка в турнирной таблице. В активе команды — 20 баллов. У коллектива пять побед, пять ничьих и девять поражений. «Мирандес» забил 26 голов и пропустил 31 мяч. В последних поединках «Мирандес» уступил «Понферрадине», а также сыграл вничью с «Реалом Овьедо» и поделил очки с «Фуэнлабрадой». Клуб выглядит не лучшим образом.

«Реал Сосьедад Б» расположился на предпоследней 21-й строчке в турнирной таблице. В активе этого коллектива — 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и десять поражений. Всего «Сосьедад» забил 16 голов и пропустил 23 мяча. В последних встречах этот клуб, как и его оппонент в грядущем поединке, выглядит не лучшим образом — «Сосьедад Б» проиграл «Бургосу», уступил «Тенерифе» и не смог выиграть у «Жироны».

Информация для ставок

  • «Реал Сосьедад Б» проиграл три матча кряду
  • «Мирандес» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Сосьедада Б» один забитый мяч за последние три матча

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Сосьедада Б» по коэффициенту 1.70. В последних встречах этот клуб выглядит не лучшим образом, но в таких поединках он наверняка будет цепляться за каждую возможность завоевать три балла. «Сосьедад Б» точно сможет взять хотя бы один балл.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.85 1.63 2.34
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 1.91 1.99
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Все комментарии
tt56j83mykuc
tt56j83mykuc
сегодня в 12:49
Футбольный клуб Мирандес (Миранда де Эбро) выиграет матч.
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