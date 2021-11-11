Молдавия – Шотландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (12.11.2021)

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11 ноября 2021, 07:43

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам очередной тур европейской квалификации на чемпионат мира. Молдавия принимает на своем поле сборную Шотландии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Шотландия. Команда играет выездной поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.23. Победа сборной Молдавии оценивается по 13.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Форма команд

Шотландия перед стартом очередного тура квалификации является главным фаворитом на выход в плей-офф со второго места. Команда набрала 17 очков и опережает ближайшего соперника на четыре пункта. Матч с аутсайдером группы дает огромные шансы оформить вторую позицию уже в этом поединке. Последние два матча сборной Шотландии завершились победами над Фарерскими островами (1:0) и Израилем (3:2).

Молдавская сборная не может конкурировать с более сильными коллективами и добиваться результата. Сейчас команда доигрывает квалификацию и не пытается сильно цепляться за результат. Последние два матча Молдавии завершились поражением от Израиля (1:2) и Дании (0:4).

Информация для ставок

• Молдавия проиграла восемь из десяти последних матчей, а Шотландия уступила всего три раза

• Молдавия забила только четыре мяча в последних десяти домашних поединках

• Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Практически никто не сомневается в уверенной победе сборной Шотландии. Рекомендуем сделать ставку на Шотландию с форой (-2) по коэффициенту 2.26 в букмекерской конторе Мелбет.