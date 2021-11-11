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Молдавия – Шотландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (12.11.2021)

11 ноября 2021, 07:43

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам очередной тур европейской квалификации на чемпионат мира. Молдавия принимает на своем поле сборную Шотландии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Молдавия
Шотландия
0 : 2
завершен
12 ноября 2021, 20:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
16.496.161.22
Фонбет 15.50 6.50 1.20
Мелбет 12.50 5.65 1.31
1XBET 17.00 6.70 1.23
BetBoom 13.14 5.54 1.25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Шотландия. Команда играет выездной поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.23. Победа сборной Молдавии оценивается по 13.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Форма команд

Шотландия перед стартом очередного тура квалификации является главным фаворитом на выход в плей-офф со второго места. Команда набрала 17 очков и опережает ближайшего соперника на четыре пункта. Матч с аутсайдером группы дает огромные шансы оформить вторую позицию уже в этом поединке. Последние два матча сборной Шотландии завершились победами над Фарерскими островами (1:0) и Израилем (3:2).

Молдавская сборная не может конкурировать с более сильными коллективами и добиваться результата. Сейчас команда доигрывает квалификацию и не пытается сильно цепляться за результат. Последние два матча Молдавии завершились поражением от Израиля (1:2) и Дании (0:4).

Информация для ставок

• Молдавия проиграла восемь из десяти последних матчей, а Шотландия уступила всего три раза
• Молдавия забила только четыре мяча в последних десяти домашних поединках
• Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Практически никто не сомневается в уверенной победе сборной Шотландии. Рекомендуем сделать ставку на Шотландию с форой (-2) по коэффициенту 2.26 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.34 1.98 1.87 1.57 2.28
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 2.07 1.84
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Все комментарии
8jc3z8ectsj6
8jc3z8ectsj6
11 ноября в 15:33
Шотландия выиграет матч.
Gahi
Gahi
11 ноября в 08:56
Победа команды сборной Шотландии в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
11 ноября в 08:03
Гости приедут побеждать
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