«Монако» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (06.08.2021)

1628143198

вчера, 08:59

Шестого августа пройдет матч первого тура чемпионата Франции, в котором «Монако» на домашнем поле сыграет против «Нанта». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет считают «Монако» очевидным фаворитом этой игры. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.52, ничья котируется в 4.55, а ставки на победу «Нанта» принимаются за 6.20.

Эксперты также считают, что команды сыграют в результативный футбол и суммарно забьют минимум три гола. Вариант ставки ТБ (2,5) отмечен коэффициентом 1.69, ТМ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Монако» стал бронзовым призером прошлого розыгрыша французской Лиги 1. Так команда Нико Ковача завоевала право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА .

Третьего августа футболисты «Монако» добились уверенной победы над «Спартой» из Праги в гостях (2:0), сделав весомую заявку на проход в следующий этап отбора, где «монегаски» сыграют с победителем пары «Генк» — «Шахтер» Донецк.

«Нант» едва не понизился в классе по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Франции. Основную часть первенства «канарейки» завершили на 18-м месте в общем зачете, получив право сыграть в переходных играх.

Информация для ставок

• «Монако» побеждал «Нант» в шести прошлых очных встречах

• В двух предыдущих дуэлях соперников прошли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ

• «Нант» побеждал в четырех предыдущих гостевых матчах Лиги 1

Прогноз

Учитывая результаты последних дуэлей соперников, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Монако» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали заманчивый коэффициент на матч «Галатасарай» — «Сент-Джонстон».