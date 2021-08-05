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«Монако» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (06.08.2021)

вчера, 08:59

Шестого августа пройдет матч первого тура чемпионата Франции, в котором «Монако» на домашнем поле сыграет против «Нанта». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.464.877.49
Лига Ставок 1.51 4.60 6.20
Фонбет 1.43 4.60 7.50
BetBoom 1.40 4.97 8.55

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет считают «Монако» очевидным фаворитом этой игры. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.52, ничья котируется в 4.55, а ставки на победу «Нанта» принимаются за 6.20.

Эксперты также считают, что команды сыграют в результативный футбол и суммарно забьют минимум три гола. Вариант ставки ТБ (2,5) отмечен коэффициентом 1.69, ТМ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Монако» стал бронзовым призером прошлого розыгрыша французской Лиги 1. Так команда Нико Ковача завоевала право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА.

Третьего августа футболисты «Монако» добились уверенной победы над «Спартой» из Праги в гостях (2:0), сделав весомую заявку на проход в следующий этап отбора, где «монегаски» сыграют с победителем пары «Генк» — «Шахтер» Донецк.

«Нант» едва не понизился в классе по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Франции. Основную часть первенства «канарейки» завершили на 18-м месте в общем зачете, получив право сыграть в переходных играх.

Информация для ставок

• «Монако» побеждал «Нант» в шести прошлых очных встречах
• В двух предыдущих дуэлях соперников прошли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ
• «Нант» побеждал в четырех предыдущих гостевых матчах Лиги 1

Прогноз

Учитывая результаты последних дуэлей соперников, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Монако» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали заманчивый коэффициент на матч «Галатасарай» — «Сент-Джонстон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.75 1.70 2.26
Лига Ставок 2.17 1.67 1.71 2.10
BetBoom 3.37 1.35 2.13 1.76 1.68 2.26
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Все комментарии
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вчера в 13:40
Футбольный клуб Монако выиграет матч.
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