«Монца» — «Козенца». Прогноз на матч Серии В (16.01.2021)

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16 января 2021, 11:44

16 января «Монца» сыграет против «Козенцы» в рамках 18-го тура итальянской серии В. Букмекеры сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, «Монца» выглядит очевидным фаворитом этого противостояния. Рекомендуется сделать ставку на тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 1,90. Также БК Фонбет рекомендует сделать ставку на победу «Монцы» в первом тайме за коэффициентом 1,93.

Форма команд

«Монца» успешно выступает в нынешнем сезоне серии В. Команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице с 30 баллами в активе. До первого места — всего четыре балла. «Монца» примечательна не только своим владельцем Сильвио Берлускони, но и игроками, в ее составе играют Марио Балотелли и Кевин-Принс Боатенг.

«Козенца» находится на 18-й строчке в таблице с 15 баллами в активе. Команда переживает не самые лучшие времена. Свой прошлый поединок клуб проиграл в домашних стенах со счетом 0:2, победу в этом поединке одержал «Эмполи».

Информация для ставок

«Монца» меньше всех пропускает в нынешнем сезоне — 12 пропущенных голов

«Монца» отметилась забитыми мячами в шести (из семи) последних матчах

«Козенца» очень слаб в атаке, команда забила всего 11 мячей в итальянской серии В

Прогноз

БК Фонбет рекомендует обратить внимание на ставку только «Монца» забьет с коэффициентом 2,15. Гости отличаются забитыми мячами в основном только по большим праздникам, у хозяев поля есть все шансы забить и не пропустить.

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