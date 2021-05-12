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«Монпелье» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч Кубка Франции (12.05.2021)

вчера, 06:10

ПСЖ на выезде сыграет с «Монпелье» в рамках полуфинального матча Кубка Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Поставить на победу ПСЖ в основное время букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.41. Вероятность ничейного исхода оценивается в 5.7, а победа «Монпелье» представлена коэффициентом 7.5.

Также букмекер прогнозирует результативный исход этого матча. Сделать ставку на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.37, ТМ (2,5) – 2.99.

Форма команд

«Монпелье» успешно прошел четыре стадии в текущем розыгрыше Кубка Франции. В четвертьфинале турнира «паладины» разобрались с «Кане Руссийоном», обыграв соперника в гостях (2:1). В чемпионате страны «Монпелье» занимает 8-е место. После поражений от «Ниццы» (1:3) и «Сент-Этьена» (1:2) команда одержала победу над «Страсбуром» (3:2).

У ПСЖ в Кубке Франции были более серьезные соперники. На стадии 1/8 финала парижане выбили «Лилль» (4:2), а затем разгромили на своем поле «Анже» (5:0). В Лиге 1 действующий чемпион страны близок к тому, чтобы уступить титул «Лиллю». После ничьей с «Ренном» в прошлом туре (1:1) команда отстала от лидера на три очка за два тура до завершения сезона.

Информация для ставок

  • ПСЖ выиграл 4 последних матча против «Монпелье»
  • В 3 предыдущих встречах команд на поле «Монпелье» сыграли ставки ОБЗ и ТБ (2,5)
  • «Монпелье» забивал и пропускал голы в 10 прошлых матчах на своем поле

Прогноз

«Монпелье» в этом сезоне чередует успешные серии с менее удачными, но часто результативно играет в атаке. Учитывая нынешние проблемы ПСЖ в обороне, предлагаем сделать ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.40 2.48 1.60
Лига Ставок 2.85 1.43 2.26 1.64
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 5.25 1.13 1.72 2.13 2.38 1.58
BetBoom 5.60 1.15 2.95 1.42 2.35 1.62
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STVA 1
STVA 1
вчера в 06:28
Надеюсь хозяева дадут бой ПСЖ
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