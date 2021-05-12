«Монпелье» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч Кубка Франции (12.05.2021)

1620789055

вчера, 06:10

ПСЖ на выезде сыграет с «Монпелье» в рамках полуфинального матча Кубка Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Поставить на победу ПСЖ в основное время букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.41. Вероятность ничейного исхода оценивается в 5.7, а победа «Монпелье» представлена коэффициентом 7.5.

Также букмекер прогнозирует результативный исход этого матча. Сделать ставку на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.37, ТМ (2,5) – 2.99.

Форма команд

«Монпелье» успешно прошел четыре стадии в текущем розыгрыше Кубка Франции. В четвертьфинале турнира «паладины» разобрались с «Кане Руссийоном», обыграв соперника в гостях (2:1). В чемпионате страны «Монпелье» занимает 8-е место. После поражений от «Ниццы» (1:3) и «Сент-Этьена» (1:2) команда одержала победу над «Страсбуром» (3:2).

У ПСЖ в Кубке Франции были более серьезные соперники. На стадии 1/8 финала парижане выбили «Лилль» (4:2), а затем разгромили на своем поле «Анже» (5:0). В Лиге 1 действующий чемпион страны близок к тому, чтобы уступить титул «Лиллю». После ничьей с «Ренном» в прошлом туре (1:1) команда отстала от лидера на три очка за два тура до завершения сезона.

Информация для ставок

ПСЖ выиграл 4 последних матча против «Монпелье»

выиграл 4 последних матча против «Монпелье» В 3 предыдущих встречах команд на поле «Монпелье» сыграли ставки ОБЗ и ТБ (2,5)

(2,5) «Монпелье» забивал и пропускал голы в 10 прошлых матчах на своем поле

Прогноз