«Монпелье» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч Кубка Франции (12.05.2021)

ПСЖ на выезде сыграет с «Монпелье» в рамках полуфинального матча Кубка Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
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2 : 3
5 : 6 по пенальти
вчера, 22:00
Ставки букмекеров
Поставить на победу ПСЖ в основное время букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.41. Вероятность ничейного исхода оценивается в 5.7, а победа «Монпелье» представлена коэффициентом 7.5.
Также букмекер прогнозирует результативный исход этого матча. Сделать ставку на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.37, ТМ (2,5) – 2.99.
Форма команд
«Монпелье» успешно прошел четыре стадии в текущем розыгрыше Кубка Франции. В четвертьфинале турнира «паладины» разобрались с «Кане Руссийоном», обыграв соперника в гостях (2:1). В чемпионате страны «Монпелье» занимает 8-е место. После поражений от «Ниццы» (1:3) и «Сент-Этьена» (1:2) команда одержала победу над «Страсбуром» (3:2).
У ПСЖ в Кубке Франции были более серьезные соперники. На стадии 1/8 финала парижане выбили «Лилль» (4:2), а затем разгромили на своем поле «Анже» (5:0). В Лиге 1 действующий чемпион страны близок к тому, чтобы уступить титул «Лиллю». После ничьей с «Ренном» в прошлом туре (1:1) команда отстала от лидера на три очка за два тура до завершения сезона.
Информация для ставок
- ПСЖ выиграл 4 последних матча против «Монпелье»
- В 3 предыдущих встречах команд на поле «Монпелье» сыграли ставки ОБЗ и ТБ (2,5)
- «Монпелье» забивал и пропускал голы в 10 прошлых матчах на своем поле
Прогноз
«Монпелье» в этом сезоне чередует успешные серии с менее удачными, но часто результативно играет в атаке. Учитывая нынешние проблемы ПСЖ в обороне, предлагаем сделать ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.6.