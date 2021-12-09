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«Морейренсе» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.12.2021)

сегодня, 16:12

В рамках 14-го тура португальской лиги очную встречу проведут «Морейренсе» и «Портимоненси». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекерских контор на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.623.162.99
Мелбет 2.50 3.20 2.98

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую предложила букмекерская контора Фонбет, фаворита в этой игре нет. Ставки на победу «Морейренсе» можно разместить по коэффициенту 2.55, ничья идет за 3.22, а победа «Портимоненси» доступна по котировке 2.89.

Если же рассматривать линию голов, то здесь существенный перевес на стороне умеренной результативности. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей идет по коэффициенту 1.63, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Футболисты «Морейренсе» оформили только одну победу в 12 турах текущего розыгрыша чемпионата Португалии. В целом команда набрала только девять очков, расположившись на предпоследнем месте в турнирной таблице.

В минувшем туре лиги «Морейренсе» шестой раз в кампании сыграл вничью, разделив баллы с «Жил Висенте» (2:2), а до этого команда потерпела пятое поражение в сезоне, уступив «Витории» (1:2).

У «Портимоненси» результаты намного лучше в чемпионате Португалии. Команда побеждала в двух из последних трех матчей лиги, обыграв в данной серии «Белененсеш» (2:0) и «Фамаликау» (3:0), но в минувшем туре последовало пятое поражение в лиге, которое случилось в противостоянии с лидером «Порту» (0:3).

Отметим, что прямо сейчас «Портимоненси» идет на шестом месте в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на один балл.

Информация для ставок

  • В 7 из последних 8 домашних матчей«Морейренсе» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Морейренсе» не побеждал в 11 из последних 12 матчей лиги
  • В 3 прошлых очных встречах команд прошла ставка на «обе забьют – да»

Прогноз

«Морейренсе» оказался в сложной ситуации, из которой команде нужно срочно выбираться. Для этого хозяевам нужно сыграть на атаку в предстоящем матче, но у «Портимоненси» тоже плодотворно работает нападение в последних турах. Поэтому предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.78 1.60 2.42
Мелбет 1.62 2.44
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t9qzvacpe5p3
t9qzvacpe5p3
сегодня в 16:50
Футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш) одержит победу.
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