«Бреда» — «Алмере Сити». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (10.12.2021)

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сегодня, 11:47

10 декабря 2021 года состоится поединок «Бреда» — «Алмере Сити». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворитом игры букмекеры выбрали «Бреду». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа гостей в 3.75.

Форма команд

«Бреда» расположилась в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива 26 баллов. У команды семь побед, пять ничьих и шесть поражений. «Бреда» забила 30 голов и пропустила 22 мяча.

«Алмере Сити» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. У команды четыре победы, четыре ничьих и десять поражений. «Алмере» забил 30 голов и пропустил 39 мячей.

Информация для ставок

● «Алмере Сити» выиграл один матч из последних пяти

● «Бреда» не проигрывает вот уже четыре поединка подряд

● У «Алмере Сити» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют и тотал матча будет больше 3.5 по коэффициенту 2.50. Команды в Нидерландах очень много забивают, даже этот матч не должен стать исключением.