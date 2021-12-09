ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыНидерланды. Первый дивизион 2021/2022

«Бреда» — «Алмере Сити». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (10.12.2021)

сегодня, 11:47

10 декабря 2021 года состоится поединок «Бреда» — «Алмере Сити». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом игры букмекеры выбрали «Бреду». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа гостей в 3.75.

Форма команд

«Бреда» расположилась в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива 26 баллов. У команды семь побед, пять ничьих и шесть поражений. «Бреда» забила 30 голов и пропустила 22 мяча.

«Алмере Сити» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. У команды четыре победы, четыре ничьих и десять поражений. «Алмере» забил 30 голов и пропустил 39 мячей.

Информация для ставок

● «Алмере Сити» выиграл один матч из последних пяти
● «Бреда» не проигрывает вот уже четыре поединка подряд
● У «Алмере Сити» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют и тотал матча будет больше 3.5 по коэффициенту 2.50. Команды в Нидерландах очень много забивают, даже этот матч не должен стать исключением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.59 1.88 1.98
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
Вчера, 11:28Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:50
Бреда не проиграет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100