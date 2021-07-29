«Нанси» — «Тулуза». Прогноз на матч второй лиги Франции (31.07.2021)

1627532336

вчера, 07:18

«Нанси» и «Тулуза» проведут очную встречу в рамках 2-го тура французской Лиги 2. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Тулузу» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.34. Победа «Нанси» представлена коэффициентом 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.94 на ТБ 2.5 и 1.9 на ТМ 2.5.

Форма команд

Новый сезон французской Лиги 2 стартовал для «Нанси» гостевым матчем против «По». В этой игре команда не удержала ничейный результат, потерпев поражение 1:2. Отметим, что прошлый розыгрыш чемпионата «Нанси» завершил на восьмой строчке рейтинга, набрав по ходу сезона 47 очков.

В стартовом туре второй лиги «Тулуза» принимала на своем поле «Аяччо». Ведя в счете к середине второго тайма, команда не смогла добыть победу, разделив очки с соперником в результативном поединке – ничья 2:2. Минувшей весной «Тулуза» принимала участие в стыковых играх за право перейти в Лигу 1. Уступив «Нанту» на своем поле со счетом 1:2, команда победила соперника в гостях (1:0), но из-за двух пропущенных голов в домашней игре осталась за бортом элитного дивизиона.

Информация для ставок

«Тулуза» не проигрывала «Нанси» в 15 прошлых очных встречах во всех турнирах

«Нанси» уступал «Тулузе» в 4 из 5 предыдущих домашних поединков

«Тулуза» не проигрывала в 3 последних гостевых матчах Лиги 2 – две победы и одна ничья

Прогноз

«Нанси» является удобным соперником для «Тулузы», которая в этом сезоне вновь настроена вести борьбу за выход в Лигу 1. Учитывая статистику очных встреч команд, предлагаем рассмотреть ставку на победу гостей с форой (0), которую букмекерская контора Мелбет оценила коэффициентом 1.57.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча «Фейеноорд» — «Дрита».