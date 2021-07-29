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«Нанси» — «Тулуза». Прогноз на матч второй лиги Франции (31.07.2021)

вчера, 07:18

«Нанси» и «Тулуза» проведут очную встречу в рамках 2-го тура французской Лиги 2. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.733.212.17
Фонбет 3.60 3.30 2.10
Мелбет 3.48 3.34 2.17
1XBET 3.48 3.34 2.17
BetBoom 3.50 3.20 2.14

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Тулузу» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.34. Победа «Нанси» представлена коэффициентом 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.94 на ТБ 2.5 и 1.9 на ТМ 2.5.

Форма команд

Новый сезон французской Лиги 2 стартовал для «Нанси» гостевым матчем против «По». В этой игре команда не удержала ничейный результат, потерпев поражение 1:2. Отметим, что прошлый розыгрыш чемпионата «Нанси» завершил на восьмой строчке рейтинга, набрав по ходу сезона 47 очков.

В стартовом туре второй лиги «Тулуза» принимала на своем поле «Аяччо». Ведя в счете к середине второго тайма, команда не смогла добыть победу, разделив очки с соперником в результативном поединке – ничья 2:2. Минувшей весной «Тулуза» принимала участие в стыковых играх за право перейти в Лигу 1. Уступив «Нанту» на своем поле со счетом 1:2, команда победила соперника в гостях (1:0), но из-за двух пропущенных голов в домашней игре осталась за бортом элитного дивизиона.

Информация для ставок

  • «Тулуза» не проигрывала «Нанси» в 15 прошлых очных встречах во всех турнирах
  • «Нанси» уступал «Тулузе» в 4 из 5 предыдущих домашних поединков
  • «Тулуза» не проигрывала в 3 последних гостевых матчах Лиги 2 – две победы и одна ничья

Прогноз

«Нанси» является удобным соперником для «Тулузы», которая в этом сезоне вновь настроена вести борьбу за выход в Лигу 1. Учитывая статистику очных встреч команд, предлагаем рассмотреть ставку на победу гостей с форой (0), которую букмекерская контора Мелбет оценила коэффициентом 1.57.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход матча «Фейеноорд» — «Дрита».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.47 1.88 1.98 1.49 2.68
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 1.91 1.99
BetBoom 2.65 1.43 1.82 1.92 1.46 2.55
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sv_1969
sv_1969
вчера в 08:19, ред.
Тулуза не проиграет
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