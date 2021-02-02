«Наполи» — «Аталанта». Прогноз на матч Кубка Италии (03.02.2021)

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вчера, 23:17

3 февраля 2021 года сыграют друг против друга два «Наполи» и «Аталанта». Ожидается встреча двух сильных команд, поэтому борьба будет навязчивой и неуступчивой. За попытку выйти в финал турнира, чтобы сыграть против «Ювентуса» или против «Интера», будут стараться ухватиться обе команды. Букмекеры БК Мелбет выставили свои котировку на эту игру.

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в противостоянии не наблюдается, а назвать кого-либо аутсайдером язык не повернется, но все же букмекеры отдают предпочтение «Наполи» (2.42). На победу в первом полуфинальном матче со стороны «Аталанты» рассчитывают чуть меньше (2.84). В то, что основное время первого матча закончится вничью, верят ещё меньше (3.68).

Форма команд

«Аталанта» находится в шаге от еврокубков, а «Наполи» замыкает первую пятерку чемпионата. И «Аталанта», и «Наполи» показывают атакующий, зрелищный футбол. Обе команды забили больше 40 голов в чемпионате, что является очень неплохим показателем. Самым атакующим клубом Серии А и примером результативности сейчас является миланский «Интер», в их активе 49 забитых мячей в 20 матчах.

Информация для ставок

· «Наполи» не проиграл в 12 из 16 последних личных встреч на своем поле в Серии А и Кубке Италии (8 побед и 4 ничьи).

· Как минимум 3 гола забивалось в 8 из 10 последних выездных матчей «Аталанты» в Кубке Италии.

Прогноз

Есть все шансы на то, что будет несколько забитых мячей. Нет сомнений в том, что матч между «Наполи» и «Аталантой» будет атакующим, а следовательно захватывающим и зрелищным, исходя из этого делаем ставку на тотал больше 2,5 мяча с коэффициентом 1,61.