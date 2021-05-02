«Наполи» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (02.05.2021)

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вчера, 14:23

В 34-м туре Серии А «Наполи» принимает дома одного из аутсайдеров — «Кальяри». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.39. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 8.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.1

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Наполи» идет на третьем месте в чемпионате и давно не проигрывает. Команда имеет хорошие шансы побороться за медали чемпионата Италии и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Последние два матча неаполитанский клуб выиграл на выезде у «Торино» (0:2) и на своем поле у «Лацио» (5:2).

«Кальяри» перед началом тура за счет дополнительных показателей не находится в зоне вылета, но борьба за выживание продолжается. Команда проводит хороший отрезок и последние несколько матчей выигрывает. В матче с «Наполи» коллективу будет тяжело себя проявить, однако за очки зацепиться команде по силам. В последних двух турах чемпионата «Кальяри» победил «Рому» (3:2) и «Удинезе» (1:0).

Информация для ставок

«Кальяри» выиграл три матча подряд в чемпионате

«Наполи» выиграл семь последних матчей из десяти в Серии А

Шесть из семи последних поединков между командами закончились победой «Наполи»

В семи из десяти встреч команд за последнее время был зафиксирован исход «обе забьют — нет»

Прогноз

«Наполи» борется за Лигу чемпионов, терять очки в матче с аутсайдером не имеет права. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев с форой -1.5. Коэффициент на данный исход составляет 2.08.

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