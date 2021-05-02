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«Наполи» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (02.05.2021)

вчера, 14:23

В 34-м туре Серии А «Наполи» принимает дома одного из аутсайдеров — «Кальяри». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.39. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 8.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.1

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Наполи» идет на третьем месте в чемпионате и давно не проигрывает. Команда имеет хорошие шансы побороться за медали чемпионата Италии и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Последние два матча неаполитанский клуб выиграл на выезде у «Торино» (0:2) и на своем поле у «Лацио» (5:2).

«Кальяри» перед началом тура за счет дополнительных показателей не находится в зоне вылета, но борьба за выживание продолжается. Команда проводит хороший отрезок и последние несколько матчей выигрывает. В матче с «Наполи» коллективу будет тяжело себя проявить, однако за очки зацепиться команде по силам. В последних двух турах чемпионата «Кальяри» победил «Рому» (3:2) и «Удинезе» (1:0).

Информация для ставок

  • «Кальяри» выиграл три матча подряд в чемпионате
  • «Наполи» выиграл семь последних матчей из десяти в Серии А
  • Шесть из семи последних поединков между командами закончились победой «Наполи»
  • В семи из десяти встреч команд за последнее время был зафиксирован исход «обе забьют — нет»

Прогноз

«Наполи» борется за Лигу чемпионов, терять очки в матче с аутсайдером не имеет права. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев с форой -1.5. Коэффициент на данный исход составляет 2.08.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Денизлиспор» — «Ризеспор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.54 2.06 1.85
Лига Ставок 2.60 1.51 2.05 1.78
Мелбет 2.82 1.45
1XBET 4.04 1.21 2.05 1.86 1.98 1.83
BetBoom 4.76 1.21 2.68 1.51 2.10 1.80
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 21:36
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Наполи»
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