«Наполи» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (02.05.2021)

В 34-м туре Серии А «Наполи» принимает дома одного из аутсайдеров — «Кальяри». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
|
1 : 1
завершен
вчера, 16:00
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.39. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 8.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.1
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.99.
Форма команд
«Наполи» идет на третьем месте в чемпионате и давно не проигрывает. Команда имеет хорошие шансы побороться за медали чемпионата Италии и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Последние два матча неаполитанский клуб выиграл на выезде у «Торино» (0:2) и на своем поле у «Лацио» (5:2).
«Кальяри» перед началом тура за счет дополнительных показателей не находится в зоне вылета, но борьба за выживание продолжается. Команда проводит хороший отрезок и последние несколько матчей выигрывает. В матче с «Наполи» коллективу будет тяжело себя проявить, однако за очки зацепиться команде по силам. В последних двух турах чемпионата «Кальяри» победил «Рому» (3:2) и «Удинезе» (1:0).
Информация для ставок
- «Кальяри» выиграл три матча подряд в чемпионате
- «Наполи» выиграл семь последних матчей из десяти в Серии А
- Шесть из семи последних поединков между командами закончились победой «Наполи»
- В семи из десяти встреч команд за последнее время был зафиксирован исход «обе забьют — нет»
Прогноз
«Наполи» борется за Лигу чемпионов, терять очки в матче с аутсайдером не имеет права. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев с форой -1.5. Коэффициент на данный исход составляет 2.08.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Денизлиспор» — «Ризеспор».