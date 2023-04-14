«Наполи» — «Верона». Прогноз на матч чемпионата Италии (15.04.2023)

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вчера, 22:18

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.52. Рискнуть на триумф гостей можно по 6.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.97, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Наполи» проиграл первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов «Милану» (0:1) и теперь через неделю на своем поле придется отыгрываться. В такой ситуации матч чемпионата Италии не так важен для неаполитанцев, учитывая их большой отрыв от идущего вторым «Лацио» в 16 пунктов. Два последних матча в Серии А завершились с участием «Наполи» завершились победой над «Лечче» (1:2) и разгромным поражением от «Милана» (0:4).

«Верона» в прошлом туре смогла добиться победы на своем поле над «Сассуоло» (2:1) и теперь вновь пытается вернуться в борьбу за выживание в Серии А. Команда на данный момент занимает 18 место с 22 баллами и на четыре пункта отстает от ближайшего соперника. В игре с «Наполи» у гостей откровенно мало шансов, в футбол случается разное. Еще одной недавней встречей «Вероны» стало минимальное поражение на выезде от «Ювентуса» (0:1).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Верона» забивала лишь в шести из десяти последних матчей

«Наполи» выиграл две последние встречи у «Вероны»

Пять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Наполи» в последних матчах достаточно уязвим в обороне, и мы предполагаем, что в этот раз также не уйдут с поля без пропущенного мяча. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.