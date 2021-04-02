«Насионал» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (02.04.2021)

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вчера, 07:57

«Насионал» и «Портимоненси» проведут очную встречу в рамках 25-го тура Примейры. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этой встрече букмекеры не определяют. Поставить на победу «Насионала» можно по коэффициенту 2.98. Шансы «Портимоненси» взять три очка оцениваются в 2.46, ничья идет по котировке 3.28.

Согласно линии БК, предстоящий поединок получится низовым. Ставки на тотал меньше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.69, больше – 2.29.

Форма команд

«Насионал» занимает предпоследние место в турнирной таблице лиги, набрав 21 балл. Стремительное падение команды в подвальную часть рейтинга обусловлено серией поражений, которая затянулась на шесть туров. Последний раз «Насионал» побеждал в чемпионате Португалии 9 февраля, когда в гостях была обыграна «Бенфика» (1:0). В последнем поединке лиги команда уступила в гостях «Жил Висенте» (0:2).

«Портимоненси» располагается на 13-м месте Примейры с 23 баллами. Зону вылета команда опережает на два зачетных пункта. По итогам двух последних туров гости сегодняшней встречи очков не набирали – поражения от «Санта Клары» (0:2) и «Порту» (1:2). В этом сезоне «Портимоненси» оформил шесть побед, последнюю из которых команда добыла 6 марта в домашней игре против «Тонделы» (3:0).

Информация для ставок

«Насионал» проиграл три прошлых матча на своем поле

В 12 гостевых матчах чемпионата «Портимоненси» оформил только одну победу – две ничьи и девять поражений

В трех предыдущих встречах команд победа доставалась «Портимоненси»

Прогноз

В очках сейчас больше нуждается «Насионал», которому необходимо выбираться из зоны вылета. Несмотря на длительную серию неудач, хозяева могут рассчитывать на положительный результат в этом матче, учитывая, что «Портимоненси» практически не побеждает в гостях.

Предлагаем рассмотреть ставку на двойной шанс «Насионала», которую букмекерская контора Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.55.