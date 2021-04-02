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«Насионал» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (02.04.2021)

вчера, 07:57

«Насионал» и «Портимоненси» проведут очную встречу в рамках 25-го тура Примейры. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этой встрече букмекеры не определяют. Поставить на победу «Насионала» можно по коэффициенту 2.98. Шансы «Портимоненси» взять три очка оцениваются в 2.46, ничья идет по котировке 3.28.

Согласно линии БК, предстоящий поединок получится низовым. Ставки на тотал меньше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.69, больше – 2.29.

Форма команд

«Насионал» занимает предпоследние место в турнирной таблице лиги, набрав 21 балл. Стремительное падение команды в подвальную часть рейтинга обусловлено серией поражений, которая затянулась на шесть туров. Последний раз «Насионал» побеждал в чемпионате Португалии 9 февраля, когда в гостях была обыграна «Бенфика» (1:0). В последнем поединке лиги команда уступила в гостях «Жил Висенте» (0:2).

«Портимоненси» располагается на 13-м месте Примейры с 23 баллами. Зону вылета команда опережает на два зачетных пункта. По итогам двух последних туров гости сегодняшней встречи очков не набирали – поражения от «Санта Клары» (0:2) и «Порту» (1:2). В этом сезоне «Портимоненси» оформил шесть побед, последнюю из которых команда добыла 6 марта в домашней игре против «Тонделы» (3:0).

Информация для ставок

  • «Насионал» проиграл три прошлых матча на своем поле
  • В 12 гостевых матчах чемпионата «Портимоненси» оформил только одну победу – две ничьи и девять поражений
  • В трех предыдущих встречах команд победа доставалась «Портимоненси»

Прогноз

В очках сейчас больше нуждается «Насионал», которому необходимо выбираться из зоны вылета. Несмотря на длительную серию неудач, хозяева могут рассчитывать на положительный результат в этом матче, учитывая, что «Портимоненси» практически не побеждает в гостях.

Предлагаем рассмотреть ставку на двойной шанс «Насионала», которую букмекерская контора Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.68 1.68 2.29
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asraeil
asraeil
вчера в 08:19
Гости не проиграют
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