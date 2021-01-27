«Навалкарнеро» — «Гранада». Прогноз на матч Кубка Испании (28.01.2021)

28 января «Навалкарнеро» принимает на своем стадионе «Гранаду» в Кубке Испании. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.
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0 : 6
завершен
28 января 2021, 21:00
четверг
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча (по мнению букмекеров БК Мелбет) является «Гранада». На победу гостей рекомендуют ставить с коэффициентом 1.52. Ничейный исход оценили в 3.94. Также можно сделать ставку на то, что гости пройдут дальше за коэффициентом 1.22.
Форма команд
Хозяева поля выступают в одном из низших дивизионов. Команда занимает третью строчку в подгруппе А и имеет 14 баллов в активе. Свой последний поединок «Навалкарнеро» проиграл со счетом 1:3. Для команды из такой лиги большим счастьем будет сыграть с представителем Примеры.
«Гранада» неплохо выступает в нынешнем сезоне. У клуба седьмое место в таблице и 28 пунктов в активе. «Гранада» также проиграла свой последний поединок со счетом 1:3.
Информация для ставок
● «Гранада» пропустила 34 гола — один из худших показателей в Примере
● У гостей две победы из пяти последних матчей
● «Навалкарнеро» победил три раза из последних пяти матчей
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на победу любой из команд с разницей в один мяч за коэффициентом 2.65. «Гранада» хорошо играет в атаке, но очень много пропускает. С обороной у хозяев поля гораздо лучше. Однако не стоит забывать, что против «Гранады» играет клуб из низшего дивизиона.
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