«Ницца» — «Бордо». Прогноз на матч французской Лиги 1 (17.01.2021)

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16 января 2021, 23:59

17 января «Ницца» принимает у себя дома «Бордо» в рамках очередного тура французской Лиги 1. Букмекеры БК Бетсити представили свой прогноз на поединок.

Ставки букмекеров

«Ницца» выглядит фаворитом в глазах букмекеров в этом матче. Букмекеры БК Бетсити предлагают сделать ставку на победу хозяев поля с коэффициентом 2.35. В победу «Бордо» верят не многие, их триумф оценивают коэффициентом 3.30. Ничейный исход оценили в 3.20.

Форма команд

«Ницца» переживает не самые лучшие времена. Французский клуб находится на 13-й строчке в турнирной таблице с 23 баллами в активе. Свой последний матч хозяева поля сыграли вничью со счетом 1:1. В случае победы над «Бордо» у команды Адриана Урсу есть все шансы подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице и догнать «Брест».

«Бордо» расположился на десятой строчке в турнирной таблице и имеет 26 баллов в активе. Свой последний матч команда выиграла, закончив его со счетом 2:1. В случае триумфа над хозяевами поля у «Бордо» есть замечательная возможность обойти «Монпелье» и взобраться на восьмую строчку в таблице.

Информация для ставок

«Бордо» и «Ницца» имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей в нынешнем сезоне

«Бордо» выиграл лишь в двух из последних пяти матчей во французской Лиге 1

«Ницца» забивала в каждом из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити считают, что в этом поединке можно сделать ставку на обе забьют (нет) с коэффициентом 1.81. «Ницца» и «Бордо» забивают в этом сезоне аномально мало, эти команды играют от обороны и не хотят идти в атаку.

Еще одна рекомендуемая ставка — тотал голов меньше 2 по коэффициенту 2.18.

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