«Ницца» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (13.12.2020)

В тринадцатом туре чемпионата Франции сыграют «Ницца» и «Ренн». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 13 декабря 2020 года.
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сегодня, 15:00
Ставки букмекеров
Для ставок на основные исходы матча, который состоится на стадионе «Альянц Ривьера», букмекерская компания Фонбет предложила следующие коэффициенты: победа «Ниццы» идет за 3.06, ничью можно сыграть с котировкой 3.50, а вероятность победы «Ренна» оценивается в 2.48.
Согласно линии букмекера, команды сыграют с низкой результативностью. Так, ставки на ТМ(2,5) принимаются за 1.75, ТБ(2,5) – 2.00.
Форма команд
В двенадцати сыгранных турах «Ницца» показала такие результаты: пять побед, три ничьи и четыре поражения. В трех прошлых турах команда не побеждала – поражения от «Монако» (1:2) и «Дижона» (1:3), а также ничейный матч против «Реймса». Набрав 18 очков, «орлы» расположились на 11-й строчке в турнирной таблице.
«Ренн» занимает девятое место в рейтинге команд чемпионата Франции. В активе «красно-черных» пять побед и четыре ничьи, а также четыре поражения. Серия без побед в Лиге 1 у гостей длится четыре тура. В этих встречах «Ренн» проиграл «Лансу» (0:2), «Бордо» (0:1), ПСЖ (0:3) и сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1).
Информация для ставок
· В 9 из 19 прошлых домашних матчах «Ниццы» сыграла ставка на ТБ(2,5)
· «Ницца» не проигрывала в 12 матчах против «Ренна»
· Ставка на ТМ(2,5) сыграла в трех последних матчах «Ренна» в Лиге 1
Прогноз
«Ницца» и «Ренн» показали неудовлетворительные результаты в прошлых турах. В связи с этим, команды будут нацелены на то, чтобы поправить свое турнирное положение.
В очных встречах соперники регулярно обмениваются забитыми голами. Учитывая не самую надежную оборону оппонентов, предлагаем взять ставку на «Обе забьют – да» с коэффициентом 1.80 в БК Фонбет.