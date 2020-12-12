«Ницца» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (13.12.2020)

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вчера, 14:12

В тринадцатом туре чемпионата Франции сыграют «Ницца» и «Ренн». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 13 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы матча, который состоится на стадионе «Альянц Ривьера», букмекерская компания Фонбет предложила следующие коэффициенты: победа «Ниццы» идет за 3.06, ничью можно сыграть с котировкой 3.50, а вероятность победы «Ренна» оценивается в 2.48.

Согласно линии букмекера, команды сыграют с низкой результативностью. Так, ставки на ТМ(2,5) принимаются за 1.75, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

В двенадцати сыгранных турах «Ницца» показала такие результаты: пять побед, три ничьи и четыре поражения. В трех прошлых турах команда не побеждала – поражения от «Монако» (1:2) и «Дижона» (1:3), а также ничейный матч против «Реймса». Набрав 18 очков, «орлы» расположились на 11-й строчке в турнирной таблице.

«Ренн» занимает девятое место в рейтинге команд чемпионата Франции. В активе «красно-черных» пять побед и четыре ничьи, а также четыре поражения. Серия без побед в Лиге 1 у гостей длится четыре тура. В этих встречах «Ренн» проиграл «Лансу» (0:2), «Бордо» (0:1), ПСЖ (0:3) и сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1).

Информация для ставок

· В 9 из 19 прошлых домашних матчах «Ниццы» сыграла ставка на ТБ (2,5)

· «Ницца» не проигрывала в 12 матчах против «Ренна»

· Ставка на ТМ(2,5) сыграла в трех последних матчах «Ренна» в Лиге 1

Прогноз

«Ницца» и «Ренн» показали неудовлетворительные результаты в прошлых турах. В связи с этим, команды будут нацелены на то, чтобы поправить свое турнирное положение.

В очных встречах соперники регулярно обмениваются забитыми голами. Учитывая не самую надежную оборону оппонентов, предлагаем взять ставку на «Обе забьют – да» с коэффициентом 1.80 в БК Фонбет.