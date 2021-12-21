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«Витесс» — «Зволле». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (21.12.2021)

21 декабря 2021, 13:25

21 декабря 2021 года состоится матч в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов сыграют «Витесс» и «Зволле». Игра пройдет на стадионе «Гелредом» в Арнхеме. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Витесс
Зволле
1 : 0
завершен
21 декабря 2021, 20:45
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.464.697.51
Мелбет 1.56 4.24 5.90
1XBET 1.53 4.30 6.20
BetBoom 1.55 4.18 5.87

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Витесс». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.42. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.80, а победа «Зволле» идёт по коэффициенту 7.10.

Дополнительная ставка на эту игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Витесс» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 30 пунктов. У команды девять побед, три ничьих и пять поражений. «Витесс» забил 24 гола и пропустил 25 мячей. В последних матчах этот нидерландский клуб сыграл вничью со «Спартой», а также обыграл «Хераклес» и выиграл у «Камбура».

«Зволле» идет на 18-й строчке в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Нидерландов. У команды шесть пунктов в активе. Клуб выиграл всего один матч, трижды играл вничью и проиграл в 13 встречах. Всего у коллектива девять забитых мячей и 31 пропущенный гол. В последних матчах «Зволле» уступил «Твенте», проиграл «Фортуне» и поделил очки с «Гронингеном».

Информация для ставок

  • «Зволле» выиграл один матч из последних пяти
  • «Витесс» не проигрывает вот уже семь игр подряд
  • У «Зволле» четыре пропущенных мяча в пяти последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.60. Чемпионат Нидерландов — это обилие забитых мячей в каждом матче, этот поединок не должен стать исключением из правил. Хозяева являются фаворитами.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.40 2.01 1.88 1.58 2.46
Мелбет 2.03 1.87
1XBET 1.45 2.83
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