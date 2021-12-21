«Витесс» — «Зволле». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (21.12.2021)

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21 декабря 2021, 13:25

21 декабря 2021 года состоится матч в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов сыграют «Витесс» и «Зволле». Игра пройдет на стадионе «Гелредом» в Арнхеме. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Витесс». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.42. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.80, а победа «Зволле» идёт по коэффициенту 7.10.

Дополнительная ставка на эту игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Витесс» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 30 пунктов. У команды девять побед, три ничьих и пять поражений. «Витесс» забил 24 гола и пропустил 25 мячей. В последних матчах этот нидерландский клуб сыграл вничью со «Спартой», а также обыграл «Хераклес» и выиграл у «Камбура».

«Зволле» идет на 18-й строчке в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Нидерландов. У команды шесть пунктов в активе. Клуб выиграл всего один матч, трижды играл вничью и проиграл в 13 встречах. Всего у коллектива девять забитых мячей и 31 пропущенный гол. В последних матчах «Зволле» уступил «Твенте», проиграл «Фортуне» и поделил очки с «Гронингеном».

Информация для ставок

«Зволле» выиграл один матч из последних пяти

«Витесс» не проигрывает вот уже семь игр подряд

У «Зволле» четыре пропущенных мяча в пяти последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.60. Чемпионат Нидерландов — это обилие забитых мячей в каждом матче, этот поединок не должен стать исключением из правил. Хозяева являются фаворитами.