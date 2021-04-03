«Ним» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (04.04.21)

1617483253

вчера, 23:54

«Ним» и «Сент-Этьен» проведут очную встречу 4 апреля в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Сент-Этьен» умеренным фаворитом в этой встрече. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.32, а шансы «Нима» одержать викторию оцениваются по коэффициенту 3.32. Ничья доступна по коэффициенту 3.50.

Согласно предложенной линии, матч получится низовым. Ставки на тотал меньше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.72, больше – 2.10.

Форма команд

«Ним» на финише сезона будет вести борьбу за выживание. На данный момент команда делит с «Лорьяном» 18-ю строчку рейтинга, которая дает возможность сыграть в переходных матчах.

В пяти последних играх Лиги 1 «Ним» проиграл только одну, уступив в гостях «Ницце» (1:2). После этой встречи «красно-белые» сыграли вничью с «Монпелье» (1:1), а также отметились восьмой победой в сезоне, сенсационно обыграв «Лилль» на выезде в прошлом туре (2:1).

«Сент-Этьен», набрав 33 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице. В пассиве «зелено-белых» три поражения в пяти прошлых турах, которые команда потерпела от «Лорьяна» (1:2), «Ланса» (2:3) и «Монако» (0:4). Эти неудачи подопечные Клода Пюэля разбавили минимальной победой в гостях над «Анже» (1:0).

Информация для ставок

В четырёх прошлых домашних матчах «Нима» сыграла ставка на ТМ(2,5)

«Сент-Этьен» не проигрывал в восьми прошлых матчах с «Нимом» во всех турнирах

«Сент-Этьен» забивал минимум два гола в трёх предыдущих встречах с соперником

Прогноз

Участники этой встречи нуждаются в очках. Особенно это касается «Нима», который отчаянно пытается покинуть зону вылета. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Бетсити.