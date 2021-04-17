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«Ним» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (18.04.2021)

вчера, 23:56

«Ним» и «Страсбур» проведут очную встречу 18 апреля в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.633.582.14
Лига Ставок 3.55 3.40 2.14
Фонбет 3.50 3.40 2.15
Мелбет 3.50 3.62 2.20
BetBoom 3.57 3.52 2.14

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Страсбура» в этой игре. Сделать ставку с таким условием БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.15. Шансы «Нима» взять три очка оцениваются в 3.56, а ничья идет с котировкой 3.70.

На результативность поединка предложены равные котировки. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.95.

Форма команд

На данный момент «Ним» идет в зоне переходных матчей, занимая 18-е место в турнирной таблице. У хозяев предстоящей игры в активе 30 очков, а дистанция от 17-й позиции составляет два зачетных пункта.

11 апреля футболисты «Нима» играли в гостях против «Бреста», где им удалось разжиться одним баллом – ничья 1:1. До этого команда уступила дома «Сент-Этьену» (0:2), а также сенсационно победила в гостях «Лилль» (2:1).

«Страсбур» идет на 14-м месте, набрав 36 очков. Команда опережает зону прямого вылета на восемь баллов, имея неплохой запас прочности. В текущей кампании сегодняшние гости одержали 10 побед и шесть раз сыграли вничью.

В прошлом туре чемпионата Франции «Страсбур» потерпел 16-е поражение в сезоне, проиграв на своем поле ПСЖ (1:4). До этого команда занесла себе в актив гостевую победу над «Бордо» (3:2).

Информация для ставок

  • В 5 последних домашних матчах «Нима» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Страсбур» побеждал «Ним» в 3 предыдущих очных встречах
  • В предыдущих поединках «Страсбура» прошла ставка на ТБ(2,5)
  • «Страсбур» пропускал минимум 2 гола в 3 прошлых турах чемпионата

Прогноз

«Ним» сейчас больше нуждается в очках, чем «Страсбур». В домашней игре «красно-белые» могут разжиться зачетными пунктами, учитывая, что гости сейчас стабильно пропускают. Предлагаем рассмотреть ставку на двойной шанс «Нима» по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кортрейк» — «Мехелен».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.51 1.88 2.04 1.46 2.90
Лига Ставок 2.55 1.53 1.79 2.03 1.43 2.85
Мелбет 1.89 2.06
1XBET 2.56 1.45 1.89 2.06 1.45 2.59
BetBoom 2.56 1.54 1.81 2.05 1.44 2.92
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