«Ним» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (18.04.2021)

«Ним» и «Страсбур» проведут очную встречу 18 апреля в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.
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сегодня, 16:00
Ставки букмекеров
Букмекеры прогнозируют победу «Страсбура» в этой игре. Сделать ставку с таким условием БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.15. Шансы «Нима» взять три очка оцениваются в 3.56, а ничья идет с котировкой 3.70.
На результативность поединка предложены равные котировки. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.95.
Форма команд
На данный момент «Ним» идет в зоне переходных матчей, занимая 18-е место в турнирной таблице. У хозяев предстоящей игры в активе 30 очков, а дистанция от 17-й позиции составляет два зачетных пункта.
11 апреля футболисты «Нима» играли в гостях против «Бреста», где им удалось разжиться одним баллом – ничья 1:1. До этого команда уступила дома «Сент-Этьену» (0:2), а также сенсационно победила в гостях «Лилль» (2:1).
«Страсбур» идет на 14-м месте, набрав 36 очков. Команда опережает зону прямого вылета на восемь баллов, имея неплохой запас прочности. В текущей кампании сегодняшние гости одержали 10 побед и шесть раз сыграли вничью.
В прошлом туре чемпионата Франции «Страсбур» потерпел 16-е поражение в сезоне, проиграв на своем поле ПСЖ (1:4). До этого команда занесла себе в актив гостевую победу над «Бордо» (3:2).
Информация для ставок
- В 5 последних домашних матчах «Нима» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)
- «Страсбур» побеждал «Ним» в 3 предыдущих очных встречах
- В предыдущих поединках «Страсбура» прошла ставка на ТБ(2,5)
- «Страсбур» пропускал минимум 2 гола в 3 прошлых турах чемпионата
Прогноз
«Ним» сейчас больше нуждается в очках, чем «Страсбур». В домашней игре «красно-белые» могут разжиться зачетными пунктами, учитывая, что гости сейчас стабильно пропускают. Предлагаем рассмотреть ставку на двойной шанс «Нима» по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.
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