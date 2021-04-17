«Ним» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (18.04.2021)

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вчера, 23:56

«Ним» и «Страсбур» проведут очную встречу 18 апреля в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Страсбура» в этой игре. Сделать ставку с таким условием БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.15. Шансы «Нима» взять три очка оцениваются в 3.56, а ничья идет с котировкой 3.70.

На результативность поединка предложены равные котировки. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.95.

Форма команд

На данный момент «Ним» идет в зоне переходных матчей, занимая 18-е место в турнирной таблице. У хозяев предстоящей игры в активе 30 очков, а дистанция от 17-й позиции составляет два зачетных пункта.

11 апреля футболисты «Нима» играли в гостях против «Бреста», где им удалось разжиться одним баллом – ничья 1:1. До этого команда уступила дома «Сент-Этьену» (0:2), а также сенсационно победила в гостях «Лилль» (2:1).

«Страсбур» идет на 14-м месте, набрав 36 очков. Команда опережает зону прямого вылета на восемь баллов, имея неплохой запас прочности. В текущей кампании сегодняшние гости одержали 10 побед и шесть раз сыграли вничью.

В прошлом туре чемпионата Франции «Страсбур» потерпел 16-е поражение в сезоне, проиграв на своем поле ПСЖ (1:4). До этого команда занесла себе в актив гостевую победу над «Бордо» (3:2).

Информация для ставок

В 5 последних домашних матчах «Нима» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)

«Страсбур» побеждал «Ним» в 3 предыдущих очных встречах

В предыдущих поединках «Страсбура» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Страсбур» пропускал минимум 2 гола в 3 прошлых турах чемпионата

Прогноз

«Ним» сейчас больше нуждается в очках, чем «Страсбур». В домашней игре «красно-белые» могут разжиться зачетными пунктами, учитывая, что гости сейчас стабильно пропускают. Предлагаем рассмотреть ставку на двойной шанс «Нима» по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.

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