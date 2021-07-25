«Нижний Новгород» — «Сочи». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (26.07.2021)

26 июля 2021 года «Нижний Новгород» примет «Сочи» в рамках первого тура чемпионата России по футболу. «Нижний Новгород» прорвался в высшую лигу и намерен показать, что это было не зря. Команда усиленно готовилась к РПЛ и готова дать бой уже опытному «Сочи». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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1 : 0
завершен
сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Сочи». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.98. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 4.30 и на ничейный исход по коэффициенту 3.35.
Форма команд
Как и остальные клубы, «Нижний Новгород» готовился к сезону в товарищеских матчах. Однако команда проявила себя в этих поединках далеко не с лучшей стороны. Клуб проиграл несколько матчей и не выиграл ни одного товарищеского поединка. У клуба много пропущенных и мало забитых, это говорит о том, что команда не лучшим образом подготовилась к началу сезона. Тем не менее у «Нижнего Новгорода» есть старания, запас сил и мотивация проявить себя в РПЛ, поэтому клуб будет сражаться до последнего.
«Сочи» неплохо выступал перед началом сезона. Команда выиграла несколько матчей, несмотря на успех были и поражения. Лучший результат команды — победа над «Кешлей» со счетом 3:0. Это был первый еврокубковый поединок «Сочи» в истории клуба. Команда одолела противника в рамках квалификации Лиги конференций. «Сочи» прогрессировал в прошлом сезоне и хочет радовать болельщиков и дальше. Стоит ожидать, что клуб может финишировать в топ-4 в этом сезоне.
Информация для ставок
- «Сочи» выиграл три поединка кряду
- «Нижний Новгород» не побеждает четыре игры кряду
- «Сочи» забивал в пяти матчах из последних шести
Прогноз
Актуальная ставка на поединок — исход с учетом форы (-1) «Сочи» по коэффициенту 2.90.
Ранее букмекеры предлагали большой коэффициент на тотал голов в матче чемпионата Польши.