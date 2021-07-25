«Нижний Новгород» — «Сочи». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (26.07.2021)

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вчера, 22:10

26 июля 2021 года «Нижний Новгород» примет «Сочи» в рамках первого тура чемпионата России по футболу. «Нижний Новгород» прорвался в высшую лигу и намерен показать, что это было не зря. Команда усиленно готовилась к РПЛ и готова дать бой уже опытному «Сочи». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Сочи». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.98. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 4.30 и на ничейный исход по коэффициенту 3.35.

Форма команд

Как и остальные клубы, «Нижний Новгород» готовился к сезону в товарищеских матчах. Однако команда проявила себя в этих поединках далеко не с лучшей стороны. Клуб проиграл несколько матчей и не выиграл ни одного товарищеского поединка. У клуба много пропущенных и мало забитых, это говорит о том, что команда не лучшим образом подготовилась к началу сезона. Тем не менее у «Нижнего Новгорода» есть старания, запас сил и мотивация проявить себя в РПЛ , поэтому клуб будет сражаться до последнего.

«Сочи» неплохо выступал перед началом сезона. Команда выиграла несколько матчей, несмотря на успех были и поражения. Лучший результат команды — победа над «Кешлей» со счетом 3:0. Это был первый еврокубковый поединок «Сочи» в истории клуба. Команда одолела противника в рамках квалификации Лиги конференций. «Сочи» прогрессировал в прошлом сезоне и хочет радовать болельщиков и дальше. Стоит ожидать, что клуб может финишировать в топ-4 в этом сезоне.

Информация для ставок

«Сочи» выиграл три поединка кряду

«Нижний Новгород» не побеждает четыре игры кряду

«Сочи» забивал в пяти матчах из последних шести

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — исход с учетом форы (-1) «Сочи» по коэффициенту 2.90.

Ранее букмекеры предлагали большой коэффициент на тотал голов в матче чемпионата Польши.