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Норвегия – Гибралтар. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

сегодня, 10:47

В шестом туре группы G аутсайдер группы, сборная Гибралтара приедет в гости к команде Норвегии. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.01 30.00 80.00
Мелбет 1.01 41.00 90.00
1XBET 1.01 41.00 110.00
BetBoom 1.01 30.00 60.00

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют Норвегию, поставить на победу которой, можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.01. В случае победы Гибралтара зайдет невероятный коэффициент 85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 31.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 по ТБ 4.5 и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Форма команд

Скромная сборная Гибралтара довольствуется малыми радостями вроде забитого гола или минимального поражения против сильных сборных. Однако в оставшихся матчах коллектив ждут соперники, которые нуждаются в очках и вероятность успешного результата для маленькой сборной Гибралтара невероятно мала. Последние два матча сборная проиграла Турции (0:3) и Латвии (1:3).

Сборная Норвегии показывает хорошие результаты в последних матчах, а настоящим лидером коллектива стал нападающий Эрлинг Холанд. Перед стартом очередного тура команда делит 2-3 место с Нидерландами, имея в активе по 10 очков. Матч против Гибралтара коллектив должен обязательно выигрывать, чтобы оставить шансы квалифицироваться на ЧМ-2022. В прошлой встрече Норвегия одолела на выезде Латвию (2:0), а ранее разошлась миром с Нидерландами (1:1).

Информация для ставок

  • Гибралтар не может выиграть уже десять матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей Норвегии закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Норвегия забивала в девяти из десяти домашних поединках
  • Сборная Гибралтара забила только три мяча в последних десяти выездных поединках

Прогноз

Норвегия обязана побеждать аутсайдера в этой встрече и постараться обезопасить своих игроков от повреждений. Предлагаем сделать ставку на победу Норвегии с форой (-3.5) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 5.40 1.11
1XBET 5.45 1.10
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