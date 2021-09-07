Норвегия – Гибралтар. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

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сегодня, 10:47

В шестом туре группы G аутсайдер группы, сборная Гибралтара приедет в гости к команде Норвегии. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют Норвегию, поставить на победу которой, можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.01. В случае победы Гибралтара зайдет невероятный коэффициент 85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 31.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 по ТБ 4.5 и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Форма команд

Скромная сборная Гибралтара довольствуется малыми радостями вроде забитого гола или минимального поражения против сильных сборных. Однако в оставшихся матчах коллектив ждут соперники, которые нуждаются в очках и вероятность успешного результата для маленькой сборной Гибралтара невероятно мала. Последние два матча сборная проиграла Турции (0:3) и Латвии (1:3).

Сборная Норвегии показывает хорошие результаты в последних матчах, а настоящим лидером коллектива стал нападающий Эрлинг Холанд. Перед стартом очередного тура команда делит 2-3 место с Нидерландами, имея в активе по 10 очков. Матч против Гибралтара коллектив должен обязательно выигрывать, чтобы оставить шансы квалифицироваться на ЧМ -2022. В прошлой встрече Норвегия одолела на выезде Латвию (2:0), а ранее разошлась миром с Нидерландами (1:1).

Информация для ставок

Гибралтар не может выиграть уже десять матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Норвегии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Норвегия забивала в девяти из десяти домашних поединках

Сборная Гибралтара забила только три мяча в последних десяти выездных поединках

Прогноз

Норвегия обязана побеждать аутсайдера в этой встрече и постараться обезопасить своих игроков от повреждений. Предлагаем сделать ставку на победу Норвегии с форой (-3.5) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Мелбет.