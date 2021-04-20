«Норвич» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.04.2021)

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вчера, 16:57

В рамках 43-го тура Чемпионшипа можно будет посмотреть центральную игру тура, где «Норвич» принимает «Уотфорд». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Норвич» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.33. На успех «Уотфорда» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.1, в то время как ничья стоит 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.92. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.88.

Форма команд

«Норвич» гарантировал себе путевку в АПЛ . Клуб доигрывает сезон, но матч с «Уотфордом», который идет на втором месте, будет очень принципиальным как для «Норвича», так и для гостей. Команда в прошлом туре достаточно неожиданно уступила «Борнмуту» (1:3), а немного ранее обыграла на выезде «Дерби Каунти» (0:1).

«Уотфорд» еще не гарантировал себе прямой проход в АПЛ , поэтому для команды матч станет очень ответственным и сложным. Коллектив в прошлом туре потерпел необязательно поражение от «Лутон Тауна» (0:1) и ухудшил свою ситуацию, имея отрыв теперь только в шесть очков от ближайшего преследователя. Немного ранее «Уотфорд» уверенно обыграл «Рединг» (2:0).

Информация для ставок

«Норвич» выиграл всего два поединка из последних пяти в чемпионате

Семь из десяти последних матчей «Уотфорда» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Уотфорд» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Норвича»

Матч первого круга между коллективами завершился минимальной победой «Уотфорда»

Прогноз