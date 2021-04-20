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«Норвич» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.04.2021)

вчера, 16:57

В рамках 43-го тура Чемпионшипа можно будет посмотреть центральную игру тура, где «Норвич» принимает «Уотфорд». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

«Норвич» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.33. На успех «Уотфорда» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.1, в то время как ничья стоит 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.92. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.88.

Форма команд

«Норвич» гарантировал себе путевку в АПЛ. Клуб доигрывает сезон, но матч с «Уотфордом», который идет на втором месте, будет очень принципиальным как для «Норвича», так и для гостей. Команда в прошлом туре достаточно неожиданно уступила «Борнмуту» (1:3), а немного ранее обыграла на выезде «Дерби Каунти» (0:1).

«Уотфорд» еще не гарантировал себе прямой проход в АПЛ, поэтому для команды матч станет очень ответственным и сложным. Коллектив в прошлом туре потерпел необязательно поражение от «Лутон Тауна» (0:1) и ухудшил свою ситуацию, имея отрыв теперь только в шесть очков от ближайшего преследователя. Немного ранее «Уотфорд» уверенно обыграл «Рединг» (2:0).

Информация для ставок

  • «Норвич» выиграл всего два поединка из последних пяти в чемпионате
  • Семь из десяти последних матчей «Уотфорда» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Уотфорд» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Норвича»
  • Матч первого круга между коллективами завершился минимальной победой «Уотфорда»

Прогноз

«Уотфорд» должен отнестись серьезно к этому поединку, чтобы не растерять преимущество в конце сезона и выйти в АПЛ без стыковых матчей. Статистика также говорить в пользу гостей. Рекомендуем сделать ставку на победу «Уотфорда» по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.48 1.93 1.95 1.51 2.78
Лига Ставок 2.70 1.43 1.87 1.87 1.49 2.50
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 2.72 1.46 2.40 1.51 1.50 2.59
BetBoom 2.68 1.44 1.86 1.88 1.49 2.52
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