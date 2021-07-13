«Ньютаун» – «Дандолк». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (13.07.2021)

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вчера, 07:12

«Ньютаун» сыграет с «Дандолком» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Дандолк» явным фаворитом этого матча. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 1.41. Вероятность ничьей оценивается в 4.37. Победа «Ньютауна» представлена коэффициентом 6.2.

Букмекер склоняется к результативному исходу противостояния. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.65, ТМ (2,5) – 2.3. Исход «обе команды забьют» оценивается в 1.75.

Форма команд

«Ньютаун» находится в очень тяжелом положении, так как первую встречу с «Дандолком» валлийцы проиграли со счетом 0:4. Отыграться в ответке будет практически нереально, в чудо не верят даже самые преданные болельщики клуба. Однако футболисты всё равно постараются достойно провести матч на домашнем стадионе.

«Дандолк» задачу выхода в следующий раунд квалификации Лиги конференций, можно сказать, выполнил уже в первом матче, без шансов обыграв своего соперника. Команда показала очень уверенный футбол дома и постарается не растерять преимущество в ответной встрече.

Информация для ставок

«Ньютаун» проиграл четыре из семи последних домашних матчей

«Дандолк» забивал во всех выездных поединках в 2021 году

В шести из семи последних игр «Ньютауна» сыграла ставка на ТБ 2.5

2.5 В последних 10 матчах «Дандолка» семь раз сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Гости намного сильнее хозяев поля и должны без особых проблем доказать свое превосходство и в ответном матче. Рекомендуем сделать ставку на победу «Дандолка» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают коэффициент 3.35 на победу хозяев в матче чемпионата Исландии.