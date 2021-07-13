ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига конференций 2021/2022

«Ньютаун» – «Дандолк». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (13.07.2021)

вчера, 07:12

«Ньютаун» сыграет с «Дандолком» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Ньютаун
Дандолк
0 : 1
завершен
вчера, 19:45
0 - 4
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 8.80 5.60 1.30
Мелбет 9.47 5.57 1.27
1XBET 8.10 5.30 1.28

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Дандолк» явным фаворитом этого матча. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 1.41. Вероятность ничьей оценивается в 4.37. Победа «Ньютауна» представлена коэффициентом 6.2.

Букмекер склоняется к результативному исходу противостояния. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.65, ТМ (2,5) – 2.3. Исход «обе команды забьют» оценивается в 1.75.

Форма команд

«Ньютаун» находится в очень тяжелом положении, так как первую встречу с «Дандолком» валлийцы проиграли со счетом 0:4. Отыграться в ответке будет практически нереально, в чудо не верят даже самые преданные болельщики клуба. Однако футболисты всё равно постараются достойно провести матч на домашнем стадионе.

«Дандолк» задачу выхода в следующий раунд квалификации Лиги конференций, можно сказать, выполнил уже в первом матче, без шансов обыграв своего соперника. Команда показала очень уверенный футбол дома и постарается не растерять преимущество в ответной встрече.

Информация для ставок

  • «Ньютаун» проиграл четыре из семи последних домашних матчей
  • «Дандолк» забивал во всех выездных поединках в 2021 году
  • В шести из семи последних игр «Ньютауна» сыграла ставка на ТБ 2.5
  • В последних 10 матчах «Дандолка» семь раз сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Гости намного сильнее хозяев поля и должны без особых проблем доказать свое превосходство и в ответном матче. Рекомендуем сделать ставку на победу «Дандолка» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают коэффициент 3.35 на победу хозяев в матче чемпионата Исландии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.55 1.47 2.03 1.73
Мелбет 2.63 1.45
1XBET 2.49 1.46
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 07:41
Гости не проиграют...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100