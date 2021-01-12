«Олдхэм» — «Мэнсфилд Таун». Прогноз на матч английской Лиги 2 (13.01.2021)

1610455600

12 января 2021, 15:46

13 января состоится матч «Олдхэм» — «Мэнсфилд Таун».

Ставки букмекеров

На данный матч в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие котировки. Сыграть триумф «Олдхэма» можно за 2,96, ничья доступна за 3,50, а победу «Мэнсфилда» можно взять за 2,49.

В данном матче тотал установлен на значении в 2,5 мяча. Большое доступен за 2,07, а меньше — за 1,84.

Форма команд

В последних двух матчах «Олдхэм» дважды сыграл вничью. На данный момент клуб расположился на пятнадцатом месте с отрывом от зоны вылета в семь очков.

«Мэнсфилд Таун» играл гораздо лучше, чем его соперник, выиграв два последних матча. Сейчас клуб находится на шестнадцатом месте, опережая зону вылета на шесть очков.

Информация для ставок

· «Олдхэм» выиграл два из десяти последних домашних матчей

· «Мэнсфилд Таун» выиграл пять из десяти последних выездных матчей

· В последней игре между клубами зафиксирована победа «Олдхэма» (3:1)

Прогноз

Мы считаем, что у гостей гораздо больше шансов выиграть. Сейчас они находятся в лучшей форме. Мы надеемся, что гости сумеют реализовать свои шансы. Делаем ставку на победу «Мэнсфилда» за 2,49.