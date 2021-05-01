«Олимпик» — «Ингулец». Прогноз на матч УПЛ (02.05.2021)

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вчера, 22:10

В 24-м туре чемпионата Украины «Олимпик» дома примет предпоследнюю команду чемпионата – «Ингулец». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита у букмекера нет, расклады достаточно равны. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.41. В случае победы «Ингульца» зайдет коэффициент 2.99. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

За прошлую неделю донецкий «Олимпик» провел два матча с луганской «Зарей», в одном из поединков сенсационно обыграл ее на нейтральном поле, оторвавшись от зоны вылета на три очка, но несмотря на это, команда все еще находится в стадии перестройки, результаты неудовлетворительные, а новый главный тренер никак не может найти «свою игру».

«Ингулец» является самой миролюбивой командой чемпионата, но в то же время очень неуступчивой и неудобной для коллективов, которые не превосходят в классе глобально. В прошлом туре команда без единого шанса проиграла «Динамо» (0:5), опустившись тем самым на 13-е место, что является неудовлетворительным показателем для достаточно амбициозного клуба. В этом туре петровский коллектив попытается исправиться и набрать очки.

Информация для ставок

• «Ингулец» проиграл пять из шести последних выездных матчей

• Единственный поединок в истории этих команд закончился победой «Ингульца» 2:1

• «Олимпик» пропускает в каждом матче семь туров подряд

• Четыре последних матча «Олимпика» заканчивались результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды борются за выживание, поэтому будут биться за каждый заветный бал. Рисковать вряд ли кто-то будет, поэтому ожидаем здесь равный низовой футбол с небольшим количеством моментов. Рекомендуем сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Мелбет.