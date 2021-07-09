«Оренбург» — «Волгарь». Прогноз на матч ФНЛ (10.07.2021)

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вчера, 18:50

В матче первого тура ФНЛ астраханский «Волгарь» приедет в гости к «Оренбургу». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют именно «Оренбург». Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.55 на его победу. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.96, а взять победу гостей можно по 6.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по 2.05. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.78. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Оренбург» готовился к старту сезона посредством товарищеских поединков. Добыть много побед не удалось, команда смотрелась не очень убедительно. В двух заключительных матчах коллектив проиграл венгерскому «Дьирмоту» (1:2) и расписал результативную ничью со «Словацко» (2:2). В стартовом туре команда является явным фаворитом, учитывая, что клуб подписал полузащитника «Локомотива», поэтому желает оформить три очка в копилку.

«Волгарь» также проводил подготовку при помощи товарищеских матчей. Сначала была серия из трех побед, но потом она прервалась, после было два поражения — от «Факела» (1:2) и «Енисея» (1:2). Команде будет очень трудно в первом туре, но она сделает все возможное, чтобы достойно стартовать в чемпионате.

Информация для ставок

• «Оренбург» забивал в четырех из пяти последних поединков

• «Волгарь» забивает в пяти матчах подряд

• Три последних игры с участием «Оренбурга» и «Волгаря» завершились результатом ТБ 2.5

• Предыдущая очная встреча завершилась вничью (2:2)

Прогноз

Сделать ставку на победу «Оренбурга» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.