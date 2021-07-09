«Оренбург» — «Волгарь». Прогноз на матч ФНЛ (10.07.2021)

В матче первого тура ФНЛ астраханский «Волгарь» приедет в гости к «Оренбургу». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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4 : 0
завершен
сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют именно «Оренбург». Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.55 на его победу. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.96, а взять победу гостей можно по 6.6.
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по 2.05. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.78. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.18.
Форма команд
«Оренбург» готовился к старту сезона посредством товарищеских поединков. Добыть много побед не удалось, команда смотрелась не очень убедительно. В двух заключительных матчах коллектив проиграл венгерскому «Дьирмоту» (1:2) и расписал результативную ничью со «Словацко» (2:2). В стартовом туре команда является явным фаворитом, учитывая, что клуб подписал полузащитника «Локомотива», поэтому желает оформить три очка в копилку.
«Волгарь» также проводил подготовку при помощи товарищеских матчей. Сначала была серия из трех побед, но потом она прервалась, после было два поражения — от «Факела» (1:2) и «Енисея» (1:2). Команде будет очень трудно в первом туре, но она сделает все возможное, чтобы достойно стартовать в чемпионате.
Информация для ставок
• «Оренбург» забивал в четырех из пяти последних поединков
• «Волгарь» забивает в пяти матчах подряд
• Три последних игры с участием «Оренбурга» и «Волгаря» завершились результатом ТБ 2.5
• Предыдущая очная встреча завершилась вничью (2:2)
Прогноз
Сделать ставку на победу «Оренбурга» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.