«Осасуна» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.11.2022)

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вчера, 13:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Осасуны» оценивается по 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Осасуна» показывает себя как крепкий коллектив, который в этом сезоне готов побороться даже за место в зоне еврокубков. Сейчас команда идет на пятом месте с набранными 23 баллами и отстает от третьей позиции всего на один пункт. В прошлом матче чемпионате Испании «Осасуна» обыграла на выезде «Сельту» (2:1), а ранее на своем поле оказалась сильнее «Вальядолида» (2:0).

«Барселона» старается набирать максимум очков в чемпионате, чтобы позже составить конкуренцию «Реалу», котором уступает лишь один балл по потерянным очкам в Ла Лиге. Впереди еще много матчей, однако в этой встрече каталонцам необходимо правильно оценить соперника, чтобы не испытывать проблемы в игре. В прошлом туре «Барселона» выиграла у «Альмерии» (2:0), а в Лиге Чемпионов победила на выезде «Викторию Пльзень» (4:2).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла шесть матчей из последних десяти во всех турнирах

Пять из шести домашних поединков «Осасуны» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Осасуна» проиграла три из пяти последних матчей «Барселоне»

Прогноз

«Барселона» является фаворитом в этой встрече, однако в самой игре вполне вероятно, что команда не будет доминировать над соперником. Предлагаем рискнуть и сделать ставку 1Х на «Осасуну» по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.