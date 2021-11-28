«Осасуна» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (29.11.2021)

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28 ноября 2021, 13:00

29 ноября 2021 года в рамках 15-го тура Примеры сыграют «Осасуна» и «Эльче». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Осасуну». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Эльче» в 4.60.

Форма команд

«Осасуна» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и пять поражений. «Осасуна» забила 14 голов и пропустила 18 мячей. В последних матчах испанский коллектив проиграл «Атлетико», а также уступил «Реалу Сосьедад» и «Севилье».

«Эльче» расположился в нынешнем сезоне Примеры на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива — 11 баллов. Команда выиграла два поединка, пять раз играла вничью и проиграла в семи встречах.

Информация для ставок

● «Эльче» не побеждает шесть матчей подряд

● «Осасуна» не побеждает пять игр кряду

● У «Эльче» семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Эльче“» по коэффициенту 1.95. Оба клуба находятся в плохой форме, но у «Эльче» в последних матчах неплохо получалось давить на своих соперников. Команда способна заработать хотя бы один балл.