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«Осасуна» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (29.11.2021)

28 ноября 2021, 13:00

29 ноября 2021 года в рамках 15-го тура Примеры сыграют «Осасуна» и «Эльче». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Испания. Примера 2021/2022
Осасуна
Эльче
1 : 1
завершен
29 ноября 2021, 23:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.515.02
Фонбет 1.80 3.35 5.10
Мелбет 1.85 3.66 4.94
1XBET 1.84 3.66 5.00
BetBoom 1.81 3.35 5.07

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Осасуну». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Эльче» в 4.60.

Форма команд

«Осасуна» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и пять поражений. «Осасуна» забила 14 голов и пропустила 18 мячей. В последних матчах испанский коллектив проиграл «Атлетико», а также уступил «Реалу Сосьедад» и «Севилье».

«Эльче» расположился в нынешнем сезоне Примеры на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива — 11 баллов. Команда выиграла два поединка, пять раз играла вничью и проиграла в семи встречах.

Информация для ставок

● «Эльче» не побеждает шесть матчей подряд
● «Осасуна» не побеждает пять игр кряду
● У «Эльче» семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Эльче“» по коэффициенту 1.95. Оба клуба находятся в плохой форме, но у «Эльче» в последних матчах неплохо получалось давить на своих соперников. Команда способна заработать хотя бы один балл.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.70 2.34
1XBET 3.48 1.33
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shlomo
shlomo
28 ноября в 21:26
Хозяева не проиграют
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