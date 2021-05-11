«Осасуна» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (11.05.2021)

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сегодня, 01:16

«Осасуна» примет «Кадис» в рамках очередного тура испанской Примеры 11 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что фаворитом этого матча является «Осасуна». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу «Кадиса» за 3.80.

Форма команд

«Осасуна» находится на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 41 пункт. Команда выиграла десять поединков, 11 раз сыграла вничью и проиграла 14 матчей. В последних матчах «Осасуна» выглядит не лучшим образом, команда часто теряет очки и с каждым поединком только продлевает свою неутешительную серию без побед.

«Кадис» здорово ворвался в Примеру. Клуб набрал 43 пункта и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе «Кадиса» 11 побед, десять ничьих и 14 поражений. В последних матчах «Кадис» хорош, команда может отнять очки даже у более именитого соперника.

Информация для ставок

«Кадис» не проигрывает три игры подряд

«Осасуна» не может победить три матча кряду

«Кадис» забил всего четыре гола в пяти последних играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше 2,5 — 2.40. В этом матче хозяева будут биться до последнего, но гости часто преподносят сюрприз более сильным соперникам.

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