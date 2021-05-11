«Осасуна» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (11.05.2021)

«Осасуна» примет «Кадис» в рамках очередного тура испанской Примеры 11 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что фаворитом этого матча является «Осасуна». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу «Кадиса» за 3.80.
Форма команд
«Осасуна» находится на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 41 пункт. Команда выиграла десять поединков, 11 раз сыграла вничью и проиграла 14 матчей. В последних матчах «Осасуна» выглядит не лучшим образом, команда часто теряет очки и с каждым поединком только продлевает свою неутешительную серию без побед.
«Кадис» здорово ворвался в Примеру. Клуб набрал 43 пункта и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе «Кадиса» 11 побед, десять ничьих и 14 поражений. В последних матчах «Кадис» хорош, команда может отнять очки даже у более именитого соперника.
Информация для ставок
- «Кадис» не проигрывает три игры подряд
- «Осасуна» не может победить три матча кряду
- «Кадис» забил всего четыре гола в пяти последних играх
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше 2,5 — 2.40. В этом матче хозяева будут биться до последнего, но гости часто преподносят сюрприз более сильным соперникам.
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