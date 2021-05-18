ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Остенде» — «Мехелен». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (19.05.2021)

сегодня, 00:42

«Остенде» в пятом туре плей-офф чемпионата Бельгии примет на своем поле «Мехелен». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдают предпочтение ни одной из команд. На победу «Остенде» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 2.45. Поверить в успех «Мехелена» можно за 2.63., а ничья котируется по коэффициенту 3.85.

На ТБ 2,5 можно поставить по коэффициенту 1.5. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2,5 – 2.52. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Остенде» продолжает неуверенные выступления в плей-офф и все меньше и меньше шансов имеет на попадание в Лигу конференций. В последних турах команда дважды проиграла «Генту» (0:4) и (1:2) и уступила ему второе место в таблице. Теперь не все напрямую зависит от команды, но домашняя победа над командой-лидером, может вернуть хозяев поля в борьбу за еврокубковое место.

«Мехелен» достаточно уверенно идет на первой строчке в таблице, имея убедительную беспроигрышную серию, в которой совсем недавно был дважды обыгран «Стандард» (3:1) и (2:1). Сбавлять обороты коллектив явно не намерен, место в евротурнире является целью, которая вполне достижима.

Информация для ставок

  • «Остенде» выиграл всего один раз в последних семи домашних встречах
  • «Мехелен» забивает на выезде в шести играх подряд
  • В последних шести очных встречах команды добыли по три победы
  • «Остенде» пропускает в девяти матчах подряд

Прогноз

Команды не славятся надежной защитой, и несмотря на важность этого поединка вряд ли будут ставить автобусы. Ожидаем здесь голы и рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.53.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Гент» — «Стандард».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.52 2.06 1.88
Лига Ставок 2.41 1.53 1.92 1.82
Мелбет 2.40 1.58
1XBET 2.40 1.58
BetBoom 4.20 1.19 2.45 1.50 1.92 1.82
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100