«Остенде» — «Мехелен». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (19.05.2021)

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сегодня, 00:42

«Остенде» в пятом туре плей-офф чемпионата Бельгии примет на своем поле «Мехелен». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдают предпочтение ни одной из команд. На победу «Остенде» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 2.45. Поверить в успех «Мехелена» можно за 2.63., а ничья котируется по коэффициенту 3.85.

На ТБ 2,5 можно поставить по коэффициенту 1.5. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2,5 – 2.52. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Остенде» продолжает неуверенные выступления в плей-офф и все меньше и меньше шансов имеет на попадание в Лигу конференций. В последних турах команда дважды проиграла «Генту» (0:4) и (1:2) и уступила ему второе место в таблице. Теперь не все напрямую зависит от команды, но домашняя победа над командой-лидером, может вернуть хозяев поля в борьбу за еврокубковое место.

«Мехелен» достаточно уверенно идет на первой строчке в таблице, имея убедительную беспроигрышную серию, в которой совсем недавно был дважды обыгран «Стандард» (3:1) и (2:1). Сбавлять обороты коллектив явно не намерен, место в евротурнире является целью, которая вполне достижима.

Информация для ставок

«Остенде» выиграл всего один раз в последних семи домашних встречах

«Мехелен» забивает на выезде в шести играх подряд

В последних шести очных встречах команды добыли по три победы

«Остенде» пропускает в девяти матчах подряд

Прогноз

Команды не славятся надежной защитой, и несмотря на важность этого поединка вряд ли будут ставить автобусы. Ожидаем здесь голы и рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.53.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Гент» — «Стандард».