«Остенде» — «Шарлеруа»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (09.01.2021)

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09 января 2021, 09:57

«Шарлеруа» в последних поединках заметно превосходит в «Остенде» в истории личных противостояний. Удастся ли хозяевам как-то подправить статистику?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет не может определиться с тем, кто же является фаворитом предстоящей игры. Сыграть победу «Остенде» можно за 2,66, ничья находится на отметке 3,62, а триумф команды гостей можно взять за 2,52.

Тотал в этом противостоянии находится на отметке 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,79, а меньше доступно за 2,13.

Форма команд

«Остенде» старается зацепиться за место в топ-8 плей-офф высшей лиги. На текущий момент команда находится на десятом месте, отставая от желаемой зоны в один зачетный пункт. Команда в прошлом туре сумела обыграть «Хеверли» (2:1).

«Шарлеруа» идет на третьем месте в национальном первенстве. Клуб набрал 33 очка. Перед паузой команда оступилась и уступила «Антверпену» (1:2). Теперь нужно постараться наверстать упущенное.

Информация для ставок

• «Остенде» забивал и пропускал голы уже в трех матчах на домашней арене

• «Шарлеруа» обменивался голами в семи последних выездных поединках

• «Шарлеруа» в десяти выездных поединках сумел отличиться 16 раз

• «Остенде» в восьми домашних матчах пропустил десять голов

Прогноз

Мы считаем, что команды обменяются забитыми мячами. Сыграть такую ставку можно в букмекерской конторе Фонбет с отметкой 1,74. У обеих команд свои цели, а для их реализации нужно играть в открытой манере, по-другому будет откровенно сложно.