«Оуд-Хеверли» — «Беерсхот». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (30.01.2021)

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29 января 2021, 23:23

23-й тур высшей лиги Бельгии подарит нам противостояние двух середнячков турнирной таблицы — «Хеверли» и «Беерсхота». Матч состоится 30 января. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры БК Мелбет отдают хозяевам с коэффициентом 2.45. Победа «Беерсхота» идет за 2.90, на ничью можно поставить за 3.30. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.44.

Вероятность низового матча составляет 2.44 (ТМ 2,5). Букмекеры верят в сверхголевую встречу команд. Тотал больше 2,5 мячей оценивается в 1.54.

Форма команд

На данный момент «Хеверли» показывает достаточно стабильный футбол, а последними результатами коллектива стала ничья с «Шарлеруа» (1:1), домашнее поражение «Генту» (0:3) и выездная победа над «Зюлте» (3:2).

«Беерсхот» располагается на 9-й позиции в таблице, но отставание от «Хеверли» составляет всего 2 очка. Разумеется, руководство и болельщики ожидают увидеть команду в группе А. Для этого необходимо регулярно набирать зачетные баллы. Последние результаты «Беерсхота» — выездная победа над «Зюлте» (3:0) и домашняя ничья с «Кортрейком» (0:0).

Информация для ставок

Девять встреч из десяти между командами за последнее время завершились исходом ТБ 2,5.

2,5. В семи последних домашних матчах «Хеверли» лишь однажды смог победить «Беерсхот»

В прошлом туре «Беерсхот» прервал свою серию выездных поражений из четырех матчей

«Беерсхот» — вторая команда с конца по количеству пропущенных мячей за сезон (48)

Прогноз

Команды играют в результативный футбол, но с множеством ошибок. Практически нет намеков на то, что игра коллективов может измениться в следующем туре.

Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 3,5 мячей по коэффициенту 2.33.

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