«Оуд-Хеверли» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (24.07.2021)

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сегодня, 00:16

Интересную встречу двух ярких коллективов подарит нам стартовый тур высшего дивизиона Бельгии. «Оуд-Хеверли» ждет в гости «Зюлте-Варегем». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшое преимущество букмекеры отдают «Оуд-Хеверли». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Зюлте-Варегем» оценивается в 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.11. Сделать ставку на низовой исход встречи ТМ 3 можно за 1.73. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» прошлый сезон закончил на 10-м месте и не попал в плей-офф. Команда провела мощную предсезонную подготовку и надеется на более успешные выступления в этом футбольном году. Коллектив обладает хорошим подбором исполнителей, чтобы побороться за высокие места, если тренерский штаб сумеет наладить командную игру. В последних двух товарищеских матчах «Зюлте-Варегем» выиграл у «Дейнзе» (4:1) и сыграл вничью с «Утрехтом» (0:0).

«Оуд-Хеверли» начинает сезон с домашнего матча, болельщики с руководством ждут красивой и успешной игры от своих игроков. Команда неплохо показала себя в межсезонье в товарищеских матчах, в которых уступила только в одной встрече. Последний товарищеский поединок с участием «Оуд-Хеверли» закончился поражением от «Фортуны» Дюссельдорф (0:3), а немного ранее команда оказалась сильнее «Валансьена» (1:0).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Оуд-Хеверли» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Пять последних выездных матчей «Зюлте-Варегем» закончились исходом «обе забьют»

«Оуд-Хеверли» выиграл четыре последних матча у «Зюлте-Варегем» (включая товарищеские поединки)

В четырех из пяти последних матчей между командами на поле «Оуд-Хеверли» был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

Обе команды приблизительно равны по уровню игры, однако мы предполагаем, что здесь сыграет фактор домашнего поля. Рекомендуем сделать ставку на победу «Оуд-Хеверли» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Вислы» в матче чемпионата Польши с «Легией».