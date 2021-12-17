«Падерборн» — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 22:07

18-й тур второй по силе лиги Германии подарит нам противостояние двух крепких команд, где «Падерборн» принимает на своем поле «Хайденхайм». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Хайденхайма» идёт по коэффициенту 3, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.6. Вероятность низового матча идёт по коэффициенту 2.11 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Хайденхайм» показывает неплохие результаты в этом сезоне, а в пяти последних встречах смог набрать девять очков. Команда расположилась на восьмом месте с 27 набранными баллами, а отставание от лидера второй Бундеслиги составляет девять очков. Побороться за выход в главный чемпионат страны будет очень сложны, но шансы еще остаются. В прошлой игре «Хайденхайм» проиграл «Карлсруэ» (2:3), а ранее крупно одолел «Ян» Регенсбург (3:0).

«Падерборн» еще совсем недавно шел в группе лидеров второго по силе чемпионата Германии, но ряд неудач в последних поединках откинул коллектив на шестое место. Клуб также набрал 27 очков, он попытается вернуть себе позиции, которые были у него еще месяц назад. Предстоящий матч обещает быть напряженным и интересным, ведь у коллективов нет серьезно травмированных футболистов. Последние две встречи «Падерборна» завершились поражением от «Дармштадта» (0:1) и ничейным результатом с «Зандхаузеном» (1:1).

Информация для ставок

- «Падерборн» не может выиграть уже пять матчей подряд

- «Хайденхайм» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде

- Три последних матча между коллективами завершились ничьими

Прогноз

Команды примерно равны в этом сезоне, поэтому вряд ли стоит ожидать «игру в одни ворота». Предполагаем, что соперники не смогут выявить победителя и поделят очки в этом туре. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Мелбет.

