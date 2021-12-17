«Падерборн» — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (18.12.2021)

18-й тур второй по силе лиги Германии подарит нам противостояние двух крепких команд, где «Падерборн» принимает на своем поле «Хайденхайм». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.
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1 : 2
завершен
18 декабря 2021, 15:30
суббота
Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Хайденхайма» идёт по коэффициенту 3, а ничью можно поставить по коэффициенту 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.6. Вероятность низового матча идёт по коэффициенту 2.11 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.73.
Форма команд
«Хайденхайм» показывает неплохие результаты в этом сезоне, а в пяти последних встречах смог набрать девять очков. Команда расположилась на восьмом месте с 27 набранными баллами, а отставание от лидера второй Бундеслиги составляет девять очков. Побороться за выход в главный чемпионат страны будет очень сложны, но шансы еще остаются. В прошлой игре «Хайденхайм» проиграл «Карлсруэ» (2:3), а ранее крупно одолел «Ян» Регенсбург (3:0).
«Падерборн» еще совсем недавно шел в группе лидеров второго по силе чемпионата Германии, но ряд неудач в последних поединках откинул коллектив на шестое место. Клуб также набрал 27 очков, он попытается вернуть себе позиции, которые были у него еще месяц назад. Предстоящий матч обещает быть напряженным и интересным, ведь у коллективов нет серьезно травмированных футболистов. Последние две встречи «Падерборна» завершились поражением от «Дармштадта» (0:1) и ничейным результатом с «Зандхаузеном» (1:1).
Информация для ставок
- «Падерборн» не может выиграть уже пять матчей подряд
- «Хайденхайм» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде
- Три последних матча между коллективами завершились ничьими
Прогноз
Команды примерно равны в этом сезоне, поэтому вряд ли стоит ожидать «игру в одни ворота». Предполагаем, что соперники не смогут выявить победителя и поделят очки в этом туре. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Мелбет.